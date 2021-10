Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (05.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Seit fast genau zwei Monaten stecke die Aktie des US-Chipherstellers AMD in ihrer Konsolidierungsphase fest. Trotz des weltweiten Halbleitermangels dominiere die schlechte Stimmung bei den Tech-Werten. Inzwischen notiere der Titel nur noch knapp über einer entscheidenden Marke. Darauf müssten Anleger jetzt achten.Seit Anfang August sei bei der AMD-Aktie die Luft raus. Nachdem die enorm steile Aufwärtsrally am 4. August ihren Höhenpunkt bei 122,49 Dollar gefunden habe, sei der Titel in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Von dort aus habe er eine abfallende Keilformation ausgebildet, die sich am Rekordhoch und dem darauf folgenden Zwischentief bei 104,36 Dollar aufspanne.Aktuell nähere sich der Kurs der unteren Keil-Begrenzung, die bei 99 Dollar verlaufe. Diese Unterstützung werde des Weiteren von dem massiven horizontalen Support bei 99,50 Dollar verstärkt. Sollte der Titel nun unter diese Marken fallen, würde das ein starkes Verkaufssignal auslösen. Mit weiteren Rücksetzern bis an das Auffangnetz am Zwischenhoch und am GD100 bei 95,30 Dollar müsse dann gerechnet werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: