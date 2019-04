XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (03.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.29,10 Dollar laute das neue Jahreshoch der AMD-Aktie, nachdem das Papier im heutigen US-Handel um knapp 9% nach oben schieße. Angetrieben werde die Aktie des Chip-Konzerns dabei gleich von zwei positiven Nachrichten.Erstens hätten die Analysten von Nomura die AMD-Aktie als Kaufempfehlung aufgenommen und ein Kursziel von 33 Dollar ausgegeben. Die Analysten würden insbesondere durch den Zugewinn von Marktanteilen weiteres Potenzial für die AMD sehen. Die neue Chip-Generation solle bis 2020 für deutliche Umsatzzuwächse sorgen.Zweitens unterstütze ein Bericht von "Digitimes" die vom "Aktionär" vertretene Annahme, dass die Chip-Konzerne im zweiten Halbjahr wieder zu ihrem Wachstumskurs zurückkehren könnten. Laut "Digitimes" wolle TSMC, einer der größten Chip-Hersteller der Welt seine 7nm-Fertigung weiter ausbauen. Zudem besage der Bericht, dass TSMC seine Kapazitäten im dritten Quartal wieder voll ausgelastet sehe, nicht zuletzt aufgrund deutlich höherer Wafer-Bestellungen von AMD.Anleger sollten dem Aufwärtstrend folgen und die Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: