65,48 EUR -3,54% (03.05.2021, 21:14)



65,54 EUR -5,08% (03.05.2021, 17:35)



78,8499 USD -3,39% (03.05.2021, 21:04)



US0079031078



863186



AMD



AMD



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (03.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am letzten Dienstagabend habe der US-Chiphersteller AMD seine Q1-Zahlen veröffentlicht. Diese hätten deutlich über den Erwartungen gelegen. Dennoch sei die Aktie unter Druck geraten. Bereits den fünften Tag in Folge stehe der Wert nun deutlich im Minus. Des Weiteren könnte es noch heute zu einem neuen Verkaufssignal kommen.Eigentlich habe letzte Woche noch alles gut ausgesehen. Die AMD-Aktie habe am letzten Montag eine aufsteigende Dreiecksformation, die sie seit Anfang März ausgebildet habe, bei 83,40 Dollar nach oben aufgelöst. Infolge dieses Kaufsignals sei der Wert zwar innerhalb der nächsten zwei Tage nach oben gesprungen. Wie sich jedoch herausgestellt habe, habe es sich um einen Fehlausbruch gehandelt.Nach der Veröffentlichung der Zahlen sei der Wert seit Freitag auf Talfahrt gegangen. Ausgehend vom Zwischenhoch bei 89,20 Dollar hätten die Anteilscheine bis heute knapp zwölf Prozent verloren. Nachdem der Kurs bereits die wichtige Unterstützung am GD200 bei 83,50 Dollar unterschritten habe, notiere er jetzt sogar unter der unteren Dreiecksbegrenzung, die bei 79,50 Dollar verlaufe.Schließe die Aktie heute unter dieser Marke, wäre das ein starkes Verkaufssignal. Dieses würde dabei von den kreuzenden Durchschnittslinien des MACD-Indikators verstärkt werden.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Advanced Micro Devices-Aktie. (Analyse vom 03.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link