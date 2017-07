Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

11,30 EUR -2,87% (06.07.2017, 16:51)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

12,86 USD -2,50% (06.07.2017, 16:53)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.

(06.07.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Vijay Rakesh von Mizuho Securities USA:Aktienanalyst Vijay Rakesh vom Investmenthaus Mizuho Securities USA bekräftigt laut einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD).Untersuchungen des PC-Marktes würden über den erwartungen liegende PC-Trends signalisieren.Zusammen mit besseren Aussichten für das September-Quartal sollten diese Perspektiven Advanced Micro Devices Inc. zugute kommen.Analyst Vijay Rakesh bestätigt das Kursziel für die AMD-Aktie von 14,00 USD.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:11,23 EUR +0,04% (06.07.1017, 16:20)