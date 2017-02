Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

11,23 EUR +0,29% (02.02.2017, 15:47)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

12,27 USD +1,70% (02.02.2017, 15:47)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.



(02.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Ambrish Srivastava von BMO Capital Markets:Aktienanalyst Ambrish Srivastava vom Investmenthaus BMO Capital Markets rechnet im Hinblick auf die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) laut einer Aktienanalyse weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von BMO Capital Markets sind der Ansicht, dass Advanced Micro Devices Inc. bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie ein gutes Händchen unter Beweis stelle. Erste wichtige Schritte auf dem Weg zur Wiederherstellung von Investorenvertrauen seien gemacht worden.Auf der Umsatzebene habe AMD in Q4 besser abgeschnitten als erwartet, während sich die Bruttomargen im Rahmen der Prognosen bewegt hätten.Die Planungen des Managements seien über den Konsensprojektionen angesiedelt. Unter dem Strich seien die Quartalszahlen zwar nicht ganz blitzsauber gewesen, gleichwohl bezeichnet Analyst Ambrish Srivastava das Update aber als zufriedenstellend.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:11,20 EUR +3,56% (02.02.2017, 15:33)