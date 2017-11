Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

9,34 EUR +0,32% (02.11.2017, 14:12)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

10,85 USD +0,46% (02.11.2017, 14:12, vorbörslich)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.

(02.11.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Joseph Moore von Morgan Stanley:Aktienanalyst Joseph Moore vom Investmenthaus Morgan Stanley rät Investoren im Rahmen einer Aktienanalyse nunmehr zu einer Untergewichtung der Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD).Die Analysten von Morgan Stanley weisen darauf hin, dass die Haltung gegenüber den Aktien von Advanced Micro Devices Inc. etwas zynisch gewesen sei. Auf Grund des Umstands, dass die Gewinnschätzungen aber über den Konsensprognosen angesiedelt gewesen seien, habe die Empfehlung "gleichgewichten" bislang noch Bestand gehabt.Allerdings hätten sich nun die Prognosen des Marktes an die Morgan Stanley-Projektionen angenähert. Der fundamentale Ausblick sei wegen einer Abschwächung des Mikroprozessor-Momentums weniger robust geworden. Zudem dürften die Beiträge aus dem Kryptowährungsgeschäft nach und nach abnehmen. Analyst Joseph Moore befürchtet zudem ein Nachlassen des Konsolengeschäfts und eine Stagnation im Grafik-Segment.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse stufen die Analysten von Morgan Stanley den Titel von "equal-weight" auf "underweight" zurück und senken das Kursziel von 11,00 auf 8,00 USD.XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:9,30 EUR -0,75% (02.11.2017, 13:55)