Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

11,06 EUR +0,05% (01.02.2018, 14:19)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

13,82 USD +0,58% (01.02.2018, 14:24, vorbörslich)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.

(01.02.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Hans Mosesmann von Rosenblatt Securities:Aktienanalyst Hans Mosesmann vom Investmenthaus Rosenblatt Securities empfiehlt die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) laut einer Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.Die Analysten von Rosenblatt Securities weisen nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen auf die Einschätzung hin, dass Advanced Micro Devices Inc. beim CPU-Marktanteil einen Wendepunkt erreicht hat. Der positive Trend sollte sich auch in 2018 fortsetzen.Eine geänderte Umsatzverbuchung könnte zwar in gewissem Maße zu Kontroversen führen. Die Aussagen des Managements zu den operativen Ausgaben seien aber ein optimistisches Signal, so der Analyst Hans Mosesmann.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse stufen die Analysten von Rosenblatt Securities den Titel weiterhin mit "buy" ein und setzen das Kursziel von 22,00 auf 27,00 USD herauf.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:11,12 EUR +2,77% (01.02.2018, 13:56)