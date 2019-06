XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (06.06.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Joseph Moore von Morgan Stanley:Aktienanalyst Joseph Moore vom Investmenthaus Morgan Stanley rät Investoren im Rahmen einer Aktienanalyse nunmehr zu einer Gleichgewichtung der Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD).Die Analysten von Morgsn Stanley sorgen sich nach wie vor, dass die Konsensprognosen für Advanced Micro Devices Inc. für das zweite Halbjahr 2019 zu hoch sein könnten.Hinsichtlich der Kursentwicklung der AMD-Aktie aber vorsichtig gewesen zu sein, sei aber offensichtlich falsch gewesen, so der Analyst Joseph Moore. Da sich das Comeback von Intel bestenfalls verzögere und die Investitionen von NVIDIA in Raytracing längerfristig auszahlen dürften, sei zunächst eine gute Grundlage für zeitweilig nachhaltige Gewinne bei AMD gegeben.Abgesehen davon rechnet Analyst Joseph Moore mit der Ankündigung einer Cloud Gaming-Partnerschaft zwischen AMD und Microsoft anlässlich der E3 in der kommenden Woche.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: