Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

10,63 EUR -1,12% (30.01.2018, 16:17)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

13,095 USD (30.01.2018, 16:09)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (30.01.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktie: Positive Überraschung möglich - AktienanalyseHeute legt der US-Chiphersteller Advanced Micro Devices (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) Zahlen vor und dürfte die eine oder andere Überraschung bereithalten - verstärkt wurden Chipsätze nämlich fürs Bitcoin-Schürfen eingesetzt, das dem Unternehmen einen Rekordabsatz bescheren könnte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Charttechnisch stelle sich die aktuelle Lage folgendermaßen dar: Papiere von AMD würden seit den Verlaufshochs bei 15,65 US-Dollar einen abwärts gerichtete Kursbewegung beschreiben und seien bis Anfang Dezember auf 9,70 US-Dollar zurückgefallen. Diese Korrekturbewegung präsentiere sich aber in einem fallenden Keil und besitze schon alleine dadurch Kurspotenzial auf der Oberseite. Solche würden in der Regel nach oben aufgelöst und gute Quartalszahlen könnten diesen Effekt noch verstärken. Außerdem habe sich die Advanced Micro Devices-Aktie im Montagshandel bereits ein Stück weit über die obere Begrenzung getraut und könnte dadurch ein Vorbote für weitere Gewinne sein.Gesetz dem Fall, dass die Quartalszahlen von AMD positiv von den Marktteilnehmern aufgenommen würden, könnte die Aktie aus dem Stand heraus bis zur Marke von 14,41 US-Dollar durchstarten. Darüber wäre sogar ein Kursgewinn bis 15,65 US-Dollar vorstellbar, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 30.01.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:10,53 EUR -1,03% (30.01.2018, 16:06)