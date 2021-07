Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (30.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Der US-Chiphersteller AMD habe eine richtig gute Woche hingelegt. Am Dienstag habe das Unternehmen seine Q2-Zahlen veröffentlicht und mit diesen die Erwartungen übertroffen. Auch die Wachstumsprognose für das laufende Quartal habe überzeugen können. Die letzte Trading-Chance sei damit voll aufgegangen. So gehe es jetzt weiter.AMD habe seinen Umsatz mit 3,85 Milliarden Dollar zum Vorjahresquartal nahezu verdoppeln können. Der Gewinn je Aktie habe sogar 346 Prozent auf 0,58 Dollar zugelegt. Beeindruckend sei auch die Margenentwicklung: Die Bruttomarge habe sich im Q2 um vier Prozentpunkte auf 48 Prozent verbessert. Als Grund habe das Management einen größeren Verkaufsanteil der margenstarken Server-Chips namens Epyc sowie der High-End-Ryzen-Prozessoren genannt.Die AMD-Aktie habe nach der Veröffentlichung des guten Ergebnisses am Mittwoch und Donnerstag stark zugelegt. In der Spitze habe der Wert über 13 Prozent im Plus gestanden. Die historische Performance von 11,5 Prozent in der Woche nach den Zahlen sei daher zügig erreicht worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: