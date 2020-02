Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 63,00 Outperform RBC Capital Mitch Steves 10.02.2020 55,00 Overweight Wells Fargo Advisors Aaron Rakers 29.01.2020 60,00 Outperformt Cowen and Company Matthew Ramsay 31.01.2020 54,00 Buy Loop Capital Cody Acree 29.01.2020 48,00 Hold Craig-Hallum Capital Christian Schwab 29.01.2020 57,00 Outperform Wedbush Securities Matt Bryson 29.01.2020 58,00 Buy Jefferies & Co Mark Lipacis 29.01.2020 - Buy Summit Insights Group Kinngai Chan 29.01.2020 47,00 Neutral Exane BNP Paribas Jerome Ramel 29.01.2020 45,00 Neutral J.P. Morgan Securities Harlan Sur 29.01.2020 56,00 Buy BofA Merrill Lynch Research Vivek Arya 29.01.2020 44,00 Neutral Goldman Sachs Toshiya Hari 29.01.2020

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (11.02.2020/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 63,00 oder 44,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. hat am 28.01.2020 die Zahlen für das vierte Quartal 2019 veröffentlicht.AMD hat zwar die Erwartungen an das vierte Quartal übertroffen - doch die Prognose bleibt hinter den Erwartungen zurück, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 29.01.2020. AMD habe in Q4 einen Gewinn von 0,32 Dollar bei einem Umsatz von 2,13 Mrd. erwirtschaftet. Damit habe der Chip-Hersteller die Erwartungen der Analysten von einem Gewinn von 0,31 Dollar bei einem Umsatz von 2,11 Mrd. Dollar übertroffen. Damit habe AMD damit im Weihnachtsquartal ein Umsatzwachstum von 50% erzielt. Diesen Erfolg habe der Chip-Hersteller hauptsächlich seinem "Computing and Graphics"-Segment zu verdanken. Der Umsatz sei hier um 69% auf 1,66 Mrd. Dollar gewachsen.Mit den neuen Ryzen-Mobile-Chips und einem Refresh des Navi-GPU-Portfolios starte AMD erneut stark ins neue Jahr und prognostiziere einen Umsatz im ersten Quartal 2020 um 1,8 Mrd. Dollar. Das würde ein Umsatzwachstum von 42% gegenüber dem Vorjahr bedeuten. Analysten würden mit 1,86 Mrd. Dollar etwas mehr erwarten.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von RBC Capital, Mitch Steves, in einer Analyse vom 10.02.2020 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit dem Votum "outperform" bewertet und das Kursziel von 53,00 auf 63,00 USD erhöht. Der bevorstehende Analystentag am 5. März sei als "bemerkenswerter" potenzieller Katalysator genannt worden, so der Analyst. Er habe seine EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2021 um 35 Cent auf 2,10 US-Dollar erhöht, was eine der höchsten Schätzungen darstelle.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick: