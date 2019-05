Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Unter sehr geringen Schwankungen tritt der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) aktuell im Dunstkreis der Kombination aus dem Abwärtstrend seit Anfang 2018 (akt. bei 12.269Punkten) sowie dem 61,8%-Fibonacci-Retracement des gesamten Baisseimpulses von Januar bis Dezember vergangenen Jahres (12.330 Punkte) auf der Stelle, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Wenngleich die Vorgaben heute belasten dürften gebe uns diese Bewegungsarmut die Gelegenheit, die grundsätzliche Marktverfassung in den Mittelpunkt zu stellen. Das größte Pro-Argument für die internationalen Aktienmärkte liefere derzeit dieAdvance-/Decline-Linie für alle an der NYSE notierten Papiere. Der älteste Marktbreiteindikator überhaupt strebe weiterhin von Hoch zu Hoch und signalisiere damit, dass die Börsenrally in den USA unverändert von der Mehrzahl der Titel getragen werde. Auch bei den europäischen Standardwerten aus dem STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) stehe beim Saldo ausgestiegenen und gefallenen Aktien inzwischen ein neues Rekordniveau zu Buche. Sowohl dies- als auch jenseits des Atlantiks spiele den Börsenoptimisten also eine gesunde Marktbreite - gemessen an denjeweiligen A-/D-Linien - in die Karten.



Dennoch herrsche derzeit kein eitel Sonnenschein, denn mit dem Börsenmonat Mai beginne eine saisonal eher herausfordernde Marktphase. Im Rahmen ihres Jahresausblicks würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt traditionell auf den Dekaden- bzw. den Präsidentschaftzyklus eingehen. Sowohl der typische Verlauf des "9er-Jahres" als auch der des "Vorwahljahres" würden nun eine bis Ende Juni anhaltende Verschnaufpause nahe legen. Während sich das Vorwahljahr im Mai sogar durch eine nennenswerte Korrektur auszeichne, würden Anleger gemäß des Dekadenzyklus mit einer volatilen Seitwärtsphase konfrontiert. Darüber hinaus sorge die Dow-Theorie für einen Wermutstropfen. Dem Transportindex (ISIN: XC0009694214, WKN: 969421) würden noch rund 1.000 Punkte bis zu seinem Allzeithoch von Mitte September 2018 (11.624 Punkte) fehlen, wohingegen der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) in Schlagdistanz zum alten Rekordstand notiere. Beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) stehe sogar bereits ein neues Rekordlevel zu Buche. Gleichzeitig würden verschiedene Indikatoren (z.B. RSI, MACD) für die Transporttitel negative Divergenzen ausweisen. In der Summe ergebe sich ein gemischtes Bild, so dass es für "sell in may and go away" zwar noch zu früh sei, bestehende Long-Positionen aber engmaschig abgesichert werden sollten (DAX: 12.252 Punkte bzw. S&P500: 2.873 Punkte). (02.05.2019/ac/a/m)



