Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Adobe Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:

414,00 EUR -1,55% (16.09.2020, 16:05)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:

488,37 USD -1,87% (16.09.2020, 15:50)



ISIN Adobe Systems-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe Systems-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Systems Inc.:



Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe Systems gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (16.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwarekonzerns Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Der Softwareanbieter Adobe Systems habe gestern nachbörslich seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert und mit diesen auf ganzer Linie überzeugt. Die Anleger hätten die positiven News gefeiert: Zu Beginn des US-Handels notiere das Papier rund zwei Prozent im Plus.Der Umsatz sei um 14 Prozent auf 3,23 Milliarden Dollar gestiegen (Analysten hätten nur 3,16 Milliarden Dollar erwartet). Der bereinigte Gewinn je Aktie sei um 21 Prozent auf 2,57 Dollar (Analystenkonsens: 2,42 Dollar) geklettert.Auch beim operativen Cashflow sei mit 1,44 Milliarden Dollar ein neuer Rekord erzielt worden. Da überrasche es wenig, dass Adobe auch im letzten Quartal massiv eigene Aktien - rund 1,5 Millionen Aktien - zurückgekauft habe.Für das laufende Quartal erwarte Adobe einen Umsatz von 3,35 Milliarden Dollar, was im Rahmen der Erwartungen liege.Auch die Experten von Barclays hätten ihr Kursziel für Adobe von 530 auf 600 Dollar erhöht und ihre Einstufung auf "overweight" belassen. Der Softwarekonzern habe stark abgeschnitten, so der Barcleys-Analyst Saket Kalia.Auch "Der Aktionär" bewerte die Zahlen von Adobe sehr positiv. Der Softwarespezialist bleibe eine Wachstums- und Cash-Maschine. Die Nachfrage nach den Cloud-Produkten von Adobe sei nach wie vor ungebrochen.Investierte lassen die Gewinne laufen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.09.2020)