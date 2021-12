Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:

Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (16.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwarekonzerns Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Nachdem die US-Bank JP Morgan bereits am Mittwoch den Daumen für die Adobe-Aktie gesenkt habe, gehe es am Donnerstag für das Papier erneut kräftig bergab. Grund dafür sei v.a. ein schwacher Ausblick für das kommende Geschäftsjahr sowie das erste Quartal 2022.An der Börse sei die Adobe-Aktie nach der Zahlenvorlage deutlich unter Druck geraten und sei zeitweise auf 556,31 USD gefallen. Damit sei sie deutlich unter die 200-Tage-Linie bei 578,33 USD gerutscht und habe ein Verkaufssignal generiert.Mit den Quartalszahlen habe Adobe die Markterwartungen verfehlt und prompt die Quittung bekommen. Trotzdem stehe seit Jahresanfang noch immer ein Plus von 25% zu Buche. Der derzeitige Rücksetzer sei daher durchaus gesund. Zudem bleibe das Unternehmen dank seiner starken Software-Produkte wie Photoshop, Premiere Rush, Substance 3D Painter oder der Creative Cloud langfristig weiter aussichtsreich. Anleger sollten an Bord bleiben und den Stoppkurs bei 475 Euro beachten, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.12.2021)Börsenplätze Adobe-Aktie: