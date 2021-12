Börsenplätze Adobe-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:

543,90 EUR -6,79% (14.12.2021, 21:04)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

612,45 USD -6,96% (14.12.2021, 20:51)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (14.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwarekonzerns Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Die Adobe-Aktie habe Mitte November ein neues Rekordhoch erklommen. Seitdem sei allerdings die Luft raus. Am Dienstag würden die Papiere auf den tiefsten Stand seit Oktober zurückfallen. Neben einem ohnehin schwachen Marktumfeld belaste dabei ein negativer Analystenkommentar der US-Bank J.P. Morgan den Aktienkurs.Unter der Führung von Sterling Auty hätten mehrere J.P. Morgan-Analysten am Dienstag insgesamt 13 Aktien abgestuft, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichte. Als Ursache für die Herabstufungen würden die Analysten eine Kombination aus begrenzten Aufwärtspotenzialen für die eigene Kursziele sowie die derzeitige Bewertung im Hinblick auf einen möglichen Zinsanstieg im kommenden Jahr und die damit einhergehende Neubewertung der Cashflow-Erwartungen gemäß der Discounted Cash-Flow-Modelle nennen.Neben der Adobe-Aktie, die J.P. Morgan von "overweight" auf "neutral" herabgestuft habe, habe die Abstufung auch die Papiere von Akamai, Cloudflare, PTC, SolarWinds, Zscaler, Doximity, Amdocs, Cadence Design, CCC Intelligent Solutions, Blucora and Sapiens International sowie Datadog getroffen. Die Adobe-Aktie halte Auty derzeit bei einem Kurs von 680 Dollar für fair bewertet.Im schwachen Gesamtmarkt wirke das Downgrade wie ein Brandbeschleuniger. Dabei sehe die US-Bank im Grunde genommen weiteres Aufwärtspotenzial. Gemessen am aktuellen Kurs von rund 602 Dollar würden die Papiere bis zum Kursziel von 680 Dollar rund 13 Prozent Aufwärtspotenzial besitzen."Der Aktionär" bleibt langfristig weiter zuversichtlich für den US-Konzern. Seit der Empfehlung in Ausgabe 26/20 liegt die Adobe-Aktie rund 50 Prozent vorne - dabeibleiben, rät Jan Paul Fóri. (Analyse vom 14.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link