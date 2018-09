Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe setzte im Jahr 2017 nach vorläufigen Zahlen EUR 525,8 Mio. um und erzielte ein EBITDA von rund EUR 31 (bereinigt: rund 25) Mio. ADLER beschäftigte zum 31. Dezember 2017 rund 3.800 Mitarbeiter und betreibt derzeit 182 Modemärkte, davon 155 in Deutschland, 22 in Österreich, drei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte über 1.400 qm Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner fast 70-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 45 Jahre. Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com; www.adlermode.com. (20.09.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Adler Modemärkte-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) weiterhin zu kaufen.Adler Modemärkte werde am 8. November seinen Quartalsbericht für Q3 veröffentlichen. Vor dem Hintergrund des sehr schlechten Marktumfeldes gehe der Analyst jedoch davon aus, dass das Unternehmen sich bereits vorher zu den Entwicklungen in Q3 äußern werde. Darüber hinaus glaube er, dass das Erreichen der Gesamtjahresziele noch schwieriger geworden sei.Bereits in dem Comment vom 2. August 2018 zu den Q2-Zahlen habe der Analyst darauf hingewiesen, dass Adlers Gesamtjahresziele ein deutliches Wachstum in H2 bedingen würden. Das angestrebte Erreichen des Vorjahresumsatzniveaus (2017: 525,8 Mio. Euro) impliziere ein Umsatzwachstum von knapp 4% für das zweite Halbjahr. Um die avisierte EBITDA-Spanne (26 bis 29 Mio. Euro) zu realisieren, bedürfe es eines Ergebnisanstiegs um 12 bis 25% in H2.Bedingt durch das extrem heiße Wetter, unter dem aufgrund des höheren Durchschnittalters insbesondere auch Adlers Kundenstamm gelitten haben dürfte, hätten die Umsätze des stationären Modehandels im August und September in 5 von 7 Handelswochen zum Teil deutlich unter dem Vorjahresniveau gelegen.Trotz geplanter Marketingaktion im Rahmen von Adlers 70. Geburtstag werde sich Adler diesem Trend nicht völlig entziehen können. Der Analyst erwarte dementsprechend nun für das Gesamtjahr 2018 einen deutlicheren Umsatzrückgang (-1,5%, zuvor: -0,2%) und mit 23,0 Mio. Euro ein EBITDA unterhalb der vom Unternehmen erwarteten Spanne.Wenngleich Adler Modemärkte in H1 bereits spürbare Fortschritte bei der Reduktion der Kostenbasis erreicht habe, würden die Ziele für die zweite Jahreshälfte in Anbetracht der schwierigen Marktbedingungen ambitioniert erscheinen. Der Analyst erwarte dementsprechend auch von Adler negativen Newsflow im Rahmen der Q3-Berichterstattung. Folglich sollten Investoren trotz des hohen Upsides zu dem neuen Kursziel von 6,00 Euro (zuvor: 6,30 Euro) vor einer Neupositionierung diesen Newsflow abwarten.Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Adler Modemärkte-Aktie. (Analyse vom 20.09.2018)