Tradegate-Aktienkurs Adler Group-Aktie:

9,565 EUR -13,83% (28.01.2022, 16:50)



XETRA-Aktienkurs Adler Group-Aktie:

9,57 EUR -13,94% (28.01.2022, 16:36)



ISIN Adler Group-Aktie:

LU1250154413



WKN Adler Group-Aktie:

A14U78



Ticker-Symbol Adler Group-Aktie:

ADJ



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Adler Group-Aktie:

ADPPF



Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein auf den Erwerb und die Verwaltung renditeträchtiger Mehrfamilienhäuser fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 73.500 Wohnungen sowie 2.500 Gewerbeeinheiten. Adler Group S.A. übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Mieter, eigene Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von Adler Group S.A. und seiner Tochtergesellschaften befindet sich in oder am Rande wichtiger städtischer Gebiete in Nord-, Ost- und Westdeutschland, wie Berlin.



Mit der Akquisition der Consus Real Estate AG bietet Adler Group S.A. zudem eine integrierte deutsche Wohnplattform mit einer einzigartigen Build-to-hold-Pipeline sowie eine erfahrene Entwicklungsplattform für zukünftiges Wachstum. (28.01.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adler Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) unter die Lupe.Verzögerungen beim Jahresabschluss hätten die Aktionäre von Adler Group am Freitag schwer verunsichert. Die Adler Group-Aktie breche am frühen Nachmittag zeitweise um mehr als 20 Prozent ein. Das Unternehmen habe zuvor mitgeteilt, dass sich die Veröffentlichung des Jahresabschlusses aufgrund laufender Untersuchungen im Zusammenhang mit den Vorwürfen des Leerverkäufers Viceroy verzögern werde.Adler Group, die aus einem Zusammenschluss von Ado Properties, Adler Real Estate und dem Berliner Projektentwickler Consus Real Estate entstanden sei, stehe am Finanzmarkt seit einiger Zeit wegen der komplexen Finanzstruktur unter Druck. Verstärkt worden sei dies Anfang Oktober durch die Vorwürfe des Leerverkäufers Fraser Perring, die Adler allerdings scharf zurückgewiesen habe.Laut Adler Group werde die Prüfung der Vorwürfe des Leerverkäufers durch KPMG Forensic voraussichtlich nicht vor dem zweiten Quartal 2022 abgeschlossen sein. Die Ergebnisse dieser Untersuchung seien aber Voraussetzung für die abschließende Prüfung des Konzernjahresabschlusses 2021. Das Immobilienunternehmen habe gemeinsam mit KPMG einen Aktionsplan aufgestellt, der nun konsequent umgesetzt werde.Thomas Bergmann von "Der Aktionär" rät vorerst die Finger wegzulassen! (Analyse vom 28.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Adler Group-Aktie: