Kurzprofil Adler Group S.A.:



Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein auf den Erwerb und die Verwaltung renditeträchtiger Mehrfamilienhäuser fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 73.500 Wohnungen sowie 2.500 Gewerbeeinheiten. Adler Group S.A. übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Mieter, eigene Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von Adler Group S.A. und seiner Tochtergesellschaften befindet sich in oder am Rande wichtiger städtischer Gebiete in Nord-, Ost- und Westdeutschland, wie Berlin.



Mit der Akquisition der Consus Real Estate AG bietet Adler Group S.A. zudem eine integrierte deutsche Wohnplattform mit einer einzigartigen Build-to-hold-Pipeline sowie eine erfahrene Entwicklungsplattform für zukünftiges Wachstum. (24.08.2021/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Adler Group-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker und Felix Lutz, Aktienanalysten von FMR Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF).Die Adler Group stecke in Kursturbulenzen. Short-Attacken? Mitte Juni habe der Titel binnen 12 Handelstagen bis zu 17% eingebüßt. Gerüchte über Short-Attacken von Hedgefonds könnten der Grund dafür sein, hätten sich jedoch nicht bestätigen lassen. Erst kürzlich habe dann der Eigenhandel der Investmentbank JP Morgen Adler-Anleihen geshortet. Zeitgleich hätten Researcher des gleichen Institutes das Kursziel von 32 Euro für die Adler Group-Aktie bestätigt. Mit Veröffentlichung der H1/21-Zahlen (31.08.) werde sich zeigen, welchen Wahrheitsgehalt die Basis der Annahmen der Leeverkäufer gehabt hätten. Die Analysten würden die hohe Unsicherheit im Markt zum Anlass nehmen, ihr Rating zu überarbeiten.Nach Gesprächen mit dem Management hätten die Analysten ihr Kursziel leicht auf 31,00 Euro (+11%) erhöht. Am Markt werde die Aktie derzeit mit einem Discount von >50% zum NAV bzw. mit >30% zum FFO 1 bewertet; dies sei nach Erachten der Analysten nicht gerechtfertigt, auch wenn die Metamorphose der Gesellschaft nach einer Vielzahl von Übernahmen berücksichtigt werde. Die Analysten hätten in ihrer Bewertung einen Discount von 10% berücksichtigt. Ihr Kursziel von 31,00 Euro (alt: 28,00 Euro) ergebe sich aus ihrem EPRA NAV Modell (fairer Wert von 31,42 Euro). Kurspotenzial: 47%.Bezüglich der Integration sähen nehmen das Unternehmen im laufenden Jahr im Zeitplan. An Synergien seien 2021e rund 66 Mio. Euro zu realisieren und bisher habe Adler finanzielle Synergien von bereits 33 Mio. Euro erreicht. Im Rahmen der finanziellen Metamorphose habe Adler durch Ablösung von Hochzinsanleihen die durchschnittliche Verzinsung weiter auf 2,2% (Ende 2020: 3,0%; Ende Q1/21: 2,6%) senken können. Auf dem Weg zu einem "Build-to-hold"-Portfolio, was noch einiges an Zeit beanspruchen werde, sähen die Analysten Adler weitgehend im Plan. Im Rahmen der Abgabe nicht strategischer Immobilien habe jüngst der Verkauf eines Bürogebäudes für 185 Mio. Euro in Frankfurt/M. gemeldet werden können. Mit solchen Transaktionen sähen die Analysten auch den Spielraum gegeben, die Finanzverschuldung weiter zu reduzieren.Ein Engagement in der Adler Group-Aktie erfordere derzeit eine gewisse Risikobereitschaft seitens potenzieller Investoren. Bei weiterhin erfolgreicher Restrukturierung habe die Aktie der Adler Group nach Erachten der Analysten derzeit mehr Upside-Potenzial als vergleichbare Unternehmen, die sich nicht im Restrukturierungsmodus befinden würden. Sollten einige Meilensteine nicht wie geplant erreicht werden, würden Kursrückschläge drohen. Bei erfolgreicher Umsetzung würden sich jedoch überdurchschnittliche Chancen bieten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Disclosuresa) Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.