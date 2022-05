Börsenplätze Adler Group-Aktie:



Kurzprofil Adler Group S.A.:



Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein auf den Erwerb und die Verwaltung renditeträchtiger Mehrfamilienhäuser fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 73.500 Wohnungen sowie 2.500 Gewerbeeinheiten. Adler Group S.A. übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Mieter, eigene Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von Adler Group S.A. und seiner Tochtergesellschaften befindet sich in oder am Rande wichtiger städtischer Gebiete in Nord-, Ost- und Westdeutschland, wie Berlin.



Mit der Akquisition der Consus Real Estate AG bietet Adler Group S.A. zudem eine integrierte deutsche Wohnplattform mit einer einzigartigen Build-to-hold-Pipeline sowie eine erfahrene Entwicklungsplattform für zukünftiges Wachstum. (03.05.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adler Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) unter die Lupe.Der angeschlagene Immobilienkonzern Adler könne sich am Dienstag weiter von seinen Tiefstkursen erholen. Auf Xetra betrage das Kursplus mittlerweile über 30 Prozent. Anteilseigner Vonovia trete dabei nach eigenem Bekunden nicht als Käufer auf, dürfte aber eine Mitschuld an der deutlichen Erholung seit gestern haben.Ausgehend vom Tagestief am Montag habe die Adler-Aktie mittlerweile 75 Prozent an Wert wieder zugelegt. Vonovia trete dabei nicht als Käufer auf. "In Anbetracht unserer gestiegenen Kapitalkosten und unserer Entscheidung, im derzeitigen Umfeld kein weiteres Fremdkapital aufzunehmen, ist klar, dass wir kein weiterer Käufer von Adler-Aktien sind", habe eine Sprecherin des Unternehmens auf Anfrage des "Aktionär" erklärt.Vonovia behandle die Beteiligung als reine Finanzinvestition, die lediglich ein Viertelprozent der Bilanz ausmache. "In Anbetracht der sehr geringen Größe besteht kein Grund, übereilt eine Entscheidung zu treffen", so die Sprecherin.Dass sich die Aktie trotzdem wieder fange, möge an weiteren Aussagen vonseiten Vonovia zusammenhängen: "Unsere Prämisse war von Anfang an, dass in Adler mehr Wert steckt, als der Aktienmarkt vermuten lässt, weil es sich um ein Portfolio handelt, das wir sehr gut kennen", erkläre die Sprecherin weiter. "Wir kennen Stefan Kirsten seiner Zeit bei Vonovia sehr gut, und wir sind sicher, dass er sich entschlossen um die Beseitigung der Probleme in der Governance kümmern wird." An der grundsätzlichen Einschätzung habe sich nichts geändert, auch nicht durch die jüngste Marktreaktion.Bei der Adler Group sei wie berichtet alles möglich. Vom Pennystock bis zum Verdoppler. Kirsten scheine das Vertrauen der Anleger wieder etwas zurückgewinnen zu können, was auch durch die Aussagen von Vonovia untermauert werde.Die Adler Group-Aktie ist aber vorerst ein Spielball für Zocker, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link