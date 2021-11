Tradegate-Aktienkurs Adler Group-Aktie:

9,65 EUR -13,30% (30.11.2021, 14:40)



XETRA-Aktienkurs Adler Group-Aktie:

9,60 EUR -12,89% (30.11.2021, 14:27)



ISIN Adler Group-Aktie:

LU1250154413



WKN Adler Group-Aktie:

A14U78



Ticker-Symbol Adler Group-Aktie:

ADJ



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Adler Group-Aktie:

ADPPF



Kurzprofil Adler Group S.A.:



Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein auf den Erwerb und die Verwaltung renditeträchtiger Mehrfamilienhäuser fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 73.500 Wohnungen sowie 2.500 Gewerbeeinheiten. Adler Group S.A. übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Mieter, eigene Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von Adler Group S.A. und seiner Tochtergesellschaften befindet sich in oder am Rande wichtiger städtischer Gebiete in Nord-, Ost- und Westdeutschland, wie Berlin.



Mit der Akquisition der Consus Real Estate AG bietet Adler Group S.A. zudem eine integrierte deutsche Wohnplattform mit einer einzigartigen Build-to-hold-Pipeline sowie eine erfahrene Entwicklungsplattform für zukünftiges Wachstum. (30.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adler Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienunternehmens Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, NASDAQ OTC-Symbol: ADPPF) unter die Lupe.Adler Group sei am Dienstag wieder einmal eines der wichtigsten Gesprächsthemen an der Börse in Frankfurt. Die Aktie sei nach den Neunmonatszahlen und einem bestätigten Jahresausblick im frühen Xetra-Handel um zwei Prozent vorgerückt, habe aber inzwischen kräftig ins Minus gedreht. Die Informationspolitik in Bezug auf die Betrugsvorwürfe des Shortsellers Fraser Perring werde bemängelt.Die Adler Group-Aktie stehe zur Stunde mit weitem Abstand am SDAX-Ende und notiere nur noch knapp oberhalb des Tiefs von Anfang Oktober. Zwar habe Adler Group auf den ersten Blick gute Zahlen geliefert und auch die Jahresprognosen bestätigt, das interessiere aber zurzeit nur die wenigsten.Im Oktober habe der Börsenspekulant Fraser Perring mit seiner Investmentfirma Viceroy schwere Vorwürfe gegen Adler Group erhoben. Unter anderem habe Adler Immobilienprojekte falsch (zu hoch) bewertet. Doch seitdem herrsche mehr oder weniger Funkstille vonseiten Adlers zu diesem Thema - auch der Neunmonatsbericht liefere keine Antworten auf die offenen Fragen.Adler Group müsse schnell auf die Betrugsvorwürfe reagieren, wolle man nicht auf ewig gebrandmarkt sein. Zudem sollten die Verkäufe zeitnah gemeldet werden. Wenn nicht, sind noch tiefere Kurse möglich, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Adler Group-Aktie: