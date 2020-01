Swiss Exchange-Aktienkurs Adecco-Aktie:

59,98 CHF -0,37% (17.01.2020, 11:45)



ISIN Adecco-Aktie:

CH0012138605



WKN Adecco-Aktie:

922031



Ticker-Symbol Adecco-Aktie:

ADI1



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Adecco-Aktie:

ADEN



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Adecco-Aktie:

AHEXF



Kurzprofil Adecco S.A.:



Adecco S.A. (ISIN: CH0012138605, WKN: 922031, Ticker-Symbol: ADI1, SIX Swiss Ex: ADEN, Nasdaq OTC-Symbol: AHEXF) zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im Personaldienstleistungsbereich. Täglich bringt Adecco über 650.000 Arbeitskräfte und 100.000 Unternehmen zusammen. Die Gesellschaft bietet die Vermittlung von Zeitarbeitskräften und Vollzeitmitarbeitern aus den Bereichen Verwaltung, Gewerbe und Technik an. Dabei offeriert das Unternehmen ein umfassendes Portfolio an Services aus den Bereichen Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung, Outsourcing, OnSite Management und weiteren HR-Lösungen.



Adecco ist in den meisten internationalen Arbeitsmärkten Marktführer. Je nach Land betreibt der Konzern Personalvermittlungsbüros mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot oder greift auf Netzwerke zurück, die auf bestimmte Anforderungsprofile, Qualifikationen oder Branchen spezialisiert sind. (17.01.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Adecco-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Adecco-Aktie (ISIN: CH0012138605, WKN: 922031, Ticker-Symbol: ADI1, SIX Swiss Ex: ADEN, Nasdaq OTC-Symbol: AHEXF).Coram Williams ersetze Hans Ploos van Amstel als CFO per Juni 2020, noch vor Beginn von Adeccos nächstem strategischen Zyklus (ab 2021).Coram Williams, ein britischer Staatsangehöriger, habe seit 2015 bei Pearson Plc als CFO gedient und sei davor in derselben Funktion für Penguin Random House tätig gewesen. Seine Karriere sei Williams bei Arthur Andersen gestartet. Williams habe Erfahrungen mit finanziellen und digitalen Transformationsprozessen im Bildungssektor und kenne auch die wichtigsten Adecco-Regionen aus erster Hand.Hans Ploos van Amstel sei maßgeblich an der Etablierung und Leitung von Adeccos strategisch bedeutsamem "GrowTogether"-Programm beteiligt gewesen. Foeth bedauere seinen Weggang, der verfrüht erscheine, da "GrowTogether" gerade jetzt die ersten positiven Effekte zeige.