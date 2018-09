Swiss Exchange-Aktienkurs Adecco-Aktie:

55,06 CHF -4,61% (19.09.2018, 09:51)



ISIN Adecco-Aktie:

CH0012138605



WKN Adecco-Aktie:

922031



Ticker-Symbol Adecco-Aktie:

ADI1



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Adecco-Aktie:

ADEN



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Adecco-Aktie:

AHEXF



Kurzprofil Adecco S.A.:



Adecco S.A. (ISIN: CH0012138605, WKN: 922031, Ticker-Symbol: ADI1, SIX Swiss Ex: ADEN, Nasdaq OTC-Symbol: AHEXF) zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im Personaldienstleistungsbereich. Täglich bringt Adecco über 650.000 Arbeitskräfte und 100.000 Unternehmen zusammen. Die Gesellschaft bietet die Vermittlung von Zeitarbeitskräften und Vollzeitmitarbeitern aus den Bereichen Verwaltung, Gewerbe und Technik an. Dabei offeriert das Unternehmen ein umfassendes Portfolio an Services aus den Bereichen Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung, Outsourcing, OnSite Management und weiteren HR-Lösungen.



Adecco ist in den meisten internationalen Arbeitsmärkten Marktführer. Je nach Land betreibt der Konzern Personalvermittlungsbüros mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot oder greift auf Netzwerke zurück, die auf bestimmte Anforderungsprofile, Qualifikationen oder Branchen spezialisiert sind. (19.09.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Adecco-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Adecco-Aktie (ISIN: CH0012138605, WKN: 922031, Ticker-Symbol: ADI1, SIX Swiss Ex: ADEN, Nasdaq OTC-Symbol: AHEXF).Adecco veranstalte heute Investorentag in London. Im Vorfeld des heutigen Investorentags habe Adecco ein Handels-Update vorgelegt. Die Umsatzerlöse hätten im Juli und August zusammen ein Plus von 2% aufgewiesen, und im September zeichne sich eine weitere Abschwächung ab. Dies stehe im Widerspruch zum um die Zahl der Handelstage bereinigten OG von 4%, das für das Q2 ausgewiesen worden sei und zu den Kommentaren im August, laut denen das um die Zahl der Handelstage bereinigte Wachstum im Juni und Juli bei 4% gelegen habe. Kontinentaleuropa entwickle sich schwach, und in Deutschland werde das Wachstum des Konzerns weiterhin durch die Integration von Adecco-Tuja belastet. Seinem Prognosenmodell zufolge gehe Foeth für das Q3 von einem Wachstum von 4,2% und für das Q4 von 3,8% aus und rechne daher mit Abwärtskorrekturen.Update zum Fortschritt der strategischen Initiativen: Adecco werde über den bislang erzielten Fortschritt in Bezug auf seine strategischen Initiativen Grow Together und Digital Ventures berichten, die 2017 auf dem Kapitalmarkttag vorgestellt worden seien. Das Ziel der Reduzierung der SG&A-Kosten um 100 Bp bis 2020 im Vergleich zu 2016 bleibe unverändert.Im Rahmen dieses Kapitalmarkttags von Adecco werde ein Update zu den laufenden strategischen Initiativen und der diesbezüglichen Fortschritte vorgestellt. Die Strategie und die mittelfristigen Ziele des Unternehmens würden erwartungsgemäß unverändert bleiben. Adecco setze sich weiterhin für eine progressive und rezessionsresistente Dividende ein. Basierend auf dem aktuell schwächeren Handel rechne der Analyst mit Abwärtskorrekturen des org. Wachstums von rund 1 bis 2% für GJ18E und einem etwas niedrigeren EPS.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Adecco-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs Adecco-Aktie:48,90 EUR -4,42% (19.09.2018, 09:08)