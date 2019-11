Swiss Exchange-Aktienkurs Adecco-Aktie:

Kurzprofil Adecco S.A.:



Adecco S.A. (ISIN: CH0012138605, WKN: 922031, Ticker-Symbol: ADI1, SIX Swiss Ex: ADEN, Nasdaq OTC-Symbol: AHEXF) zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im Personaldienstleistungsbereich. Täglich bringt Adecco über 650.000 Arbeitskräfte und 100.000 Unternehmen zusammen. Die Gesellschaft bietet die Vermittlung von Zeitarbeitskräften und Vollzeitmitarbeitern aus den Bereichen Verwaltung, Gewerbe und Technik an. Dabei offeriert das Unternehmen ein umfassendes Portfolio an Services aus den Bereichen Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung, Outsourcing, OnSite Management und weiteren HR-Lösungen.



Adecco ist in den meisten internationalen Arbeitsmärkten Marktführer. Je nach Land betreibt der Konzern Personalvermittlungsbüros mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot oder greift auf Netzwerke zurück, die auf bestimmte Anforderungsprofile, Qualifikationen oder Branchen spezialisiert sind. (06.11.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Adecco-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Adecco-Aktie (ISIN: CH0012138605, WKN: 922031, Ticker-Symbol: ADI1, SIX Swiss Ex: ADEN, Nasdaq OTC-Symbol: AHEXF).Adecco habe den Verkauf von Soliant Health in den USA zum Preis von EUR 551 Mio. in bar angekündigt (Closing im 1Q20 erwartet). Soliant habe in den zwölf Monaten zum 30. Juni 2019 einen Umsatz von EUR 302 Mio. und ein EBITDA von rund EUR 47 Mio. erzielt. Foeth passe seine Schätzungen entsprechend an; die Transaktion werde sich im GJ20 mit 1% auf den Umsatz und mit 4% auf das ber. EBITA auswirken. Insgesamt senke Foeth seine EPS-Prognose für das GJ20/21E um 5%.Foeth sehe weitere Fortschritte bei den strategischen Initiativen von Adecco. Produktivitätsgewinne würden zum Ausgleich der negativen Auswirkungen sinkender Umsätze beitragen. Adecco sei auf Kurs in Richtung der angestrebten Kosteneinsparungen.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Adecco-Aktie und setzt ein Kursziel von CHF 59 auf CHF 61. (Analyse vom 06.11.2019)