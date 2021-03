Börsenplätze Addiko Bank-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Addiko Bank-Aktie:

11,06 EUR +4,93% (10.03.2021, 10:30)



Wiener Börse-Aktienkurs Addiko Bank-Aktie:

11,14 EUR +3,92% (10.03.2021, 10:52)



ISIN Addiko Bank-Aktie:

AT000ADDIKO0



WKN Addiko Bank-Aktie:

A2PMK5



Ticker-Symbol Addiko Bank-Aktie:

ZYE1



Wien Ticker-Symbol Addiko Bank-Aktie:

ADKO



Kurzprofil Addiko Bank AG:



Die Addiko Bank AG (ISIN: AT000ADDIKO0, WKN: A2PMK5, Ticker-Symbol: ZYE1, Wien: ADKO) ist eine Bankenholding mit Sitz in Wien. Diese ist hervorgegangen aus der Übernahme und Weiterführung des sogenannten Balkangeschäftes der Hypo Alpe Adria. Hierbei handelt es sich um sechs Tochterbanken, welche in Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Serbien und Slowenien tätig sind. (10.03.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Addiko Bank-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger und Jovan Sikimic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Addiko Bank AG (ISIN: AT000ADDIKO0, WKN: A2PMK5, Ticker-Symbol: ZYE1, Wien: ADKO) unter die Lupe.Addiko habe im 4. Quartal 2020 einen Nettogewinn von EUR 7,8 Mio. erzielt und damit die Erwartungen übertroffen. Die Haupttreiber in Q4 seien niedrigere Risiko- und Betriebskosten sowie signifikante Steuergewinne (Anpassung der DTA, hauptsächlich in SLO) gewesen.Der Nettozinsertrag habe den Erwartungen entsprochen und die NIM sei mit 2,9% im Quartalsvergleich stabil gewesen. Der Anteil der Verbraucher-/KMU-Kredite sei leicht auf 65% gestiegen (Q3: 64%), was auf eine schnellere Tilgung von Nicht-Fokus-Krediten zurückzuführen sei. Der Rückgang des Kreditvolumens in den Fokus-Segmenten habe sich im Vergleich zu den Vorquartalen auf -2% vs. -1% beschleunigt. F&CI habe leicht über den Erwartungen gelegen und eine flache Entwicklung im Quartalsvergleich (etwas verhaltener als bei den Wettbewerbern) verzeichnet. Die operativen Kosten hätten sich besser entwickelt als erwartet (neue Initiativen und Covid-19 bezogene Kürzungen sowie Bonuskürzungen).Die Risikovorsorge sei im Vergleich zu Q3 nur moderat gewachsen und habe 2020 mit dem COR auf Nettokredite von 140 bps vs. 140 bps in Q1-3 geendet. Dies sei eine durchaus positive Überraschung gewesen. Der Anteil der Stufe-3-Kredite (NPLs) habe unverändert bei 5% gelegen, während es eine bemerkenswerte Verschiebung von Stufe-1- zu Stufe-2-Krediten (mit erheblichen Kreditrisiken) von 7% auf 13% gegeben habe, allerdings bei stark sinkender Deckungsquote (von 15% auf 10%). Im Hinblick auf 2021 erwarte das Management: 1) stabile Nettobankerträge im Jahresvergleich (Konsensus: +2%), 2) Betriebsaufwendungen unter EUR 174 Mio. (Konsensus: EUR 173 Mio.), 3) Risikokosten von <1% auf Nettokredite (Konsensus: 1,4%), 4) CET 1 Ziel von >18,6% und 5) Bruttokredite bei EUR 3,5 Mrd., wobei die Fokus-Segmente um >5% ansteigen sollten.Helge Rechberger und Jovan Sikimic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, sehen das Gesamtbild nach Q4 positiv inkl. der vielversprechenden Formulierung zu 2021. Während die Markterwartungen jedoch bereits einen Großteil der Umsatz-/Wachstumsprognose widerspiegeln würden, hätten die Analysten den Eindruck, dass der COR von <1% etwas zu ambitioniert erscheine (vs. mittelfristige Guidance von 145 bps). Der Dividendenvorschlag sei ebenfalls leicht positiv und natürlich rein von der zukünftigen Politik der EZB abhängig. (Analyse vom 10.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity