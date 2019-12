Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

49,75 EUR -0,34% (09.12.2019, 15:36)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

55,34 USD +0,24% (09.12.2019, 15:49)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard:



Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (09.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Atlanta (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von Analyst Matthew Thornton von SunTrust Robinson Humphrey:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Matthew Thornton vom Investmenthaus SunTrust Robinson Humphrey die Aktien des Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) weiterhin zum Kauf.Die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey halten Activision Blizzard Inc. hinsichtlich des stärksten Umsatz- und Gewinnwachstums auf Sicht der kommenden beiden Jahre im Peer Group-Vergleich für am besten positioniert.Das Unternehmen könne mit einer starken Bilanz und einem starkem Cash flow-Profil glänzen und blicke auf eine robuste Pipeline an Spielen (Call of Duty E-Sports, Diablo Immortals, Overwatch 2, Diablo 4, Call of Duty Mobile-China, Overwatch Mobile und World of Warcraft Mobile).In ihrer Activision Blizzard-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey ihr "buy"-Votum und setzen das Kursziel von 59,00 auf 61,00 USD herauf.Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:49,84 EUR +0,23% (09.12.2019, 15:14)