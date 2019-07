Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (15.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Der US-Titel bleibe in der Seitwärtsrange zwischen 40 und 50 Dollar gefangen. Die Zurückhaltung der Investoren sei verständlich - 2019 sei ein schwaches Jahr für den Spielekonzern. Doch es könnte eine Überraschung geben.Denn am 27. August werde "WoW Classic" veröffentlicht. Es handle sich dabei um ein Remake der Ur-Version des erfolgreichen Multiplayer-Rollenspieles "World of Warcraft".Das Erfolgs-Franchise von Activision Blizzard sei bereits 2004 erschienen und habe seit 2011 mit sinkenden Abonnentenzahlen zu kämpfen. In der Spitze seien es über 12 Millionen Abonnenten gewesen. Derzeit verfüge "WoW" schätzungsweise nur noch rund zwei Millionen zahlende Spieler.Mit der Wiederveröffentlichung der ersten Version des Spieles könnten einige frühere Fans wieder angelockt werden. Dieser Anstieg dürfte zwar nicht nachhaltig sein, aber könnte durchaus Geld in die Kassen des Spielekonzerns spülen. Denn um "WoW Classic" zu spielen müsse man monatlich 12,99 Euro zahlen.Spannend werde, ob es Activision Blizzard gelinge ihre Top-Franchises erfolgreich auf das Smartphone zu bringen. Vor allem in Asien, wo nicht nur Diablo sondern auch WoW bei den Spielern beliebt sei, schlummere hier Potenzial.Bis es soweit sei, dürften jedoch noch einige düstere Quartale anstehen. Für die Q2-Zahlen würden Analysten einen Umsatzrückgang von 27 Prozent auf 1,20 Mrd. Dollar und um 46 Prozent schrumpfende Gewinne je Aktie erwarten.Anleger warten ab, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.07.2019)