Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (06.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Gaming wachse und wachse und wachse - doch vor Wachstum mache die Viruskrise nicht Halt. Die Aktien von Activision Blizzard, Electronic Arts oder Ubisoft hätten alle an Wert verloren. Zurecht - oder sei jetzt die Zeit für Gaming-Aktien gekommen?Mit einer Wachstumsrate von mehr als fünf Prozent zum Vorjahr und einer stetig steigenden Spielerzahl von aktuell rund zwei Milliarden Gamern sei der Videospiel-Subsektor einer der am schnellsten wachsenden Branchen weltweit. Doch die Coronakrise habe viele Aktien des Sektors unter Druck gesetzt. Dabei würden sich die Entwicklerstudios gut schlagen, manche sogar besser als andere.Activison Blizzard sei sogar ein Unternehmen, das einen Vorteil aus der Corona-Epidemie ziehen könne, da mehr als ein Drittel der gesamten Spielerbasis aus dem asiatischen Raum kämen. Die Gamer würden jetzt daheim bleiben und zocken - anstatt rauszugehen. Erste Auswirkungen seien schon zu bemerken gewesen, als das Unternehmen eine Entschuldigung an seine Spieler habe rausgeben müssen, da die Server aufgrund der vermehrten Spieleranzahl zu stark ausgelastet gewesen seien, wodurch es zu langen Wartezeiten gekommen sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie: