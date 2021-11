Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

57,81 EUR -0,46% (11.11.2021, 17:43)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

66,275 USD -0,58% (11.11.2021, 17:30)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (11.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Spieleherstellers Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Hervorragende Franchises und eine loyale Spielerbasis hätten Activision Blizzard über Jahrzehnte zum wertvollsten Gaming-Konzern der USA gemacht. Doch einige gescheiterte Spiele, enttäuschte Fans und Skandale hätten dem Platzhirsch nun den 1. Platz gekostet.Egal ob "Destiny", "Heroes of the Storm" oder "Warcraft III: Reforged" - die jüngsten Spieleflops aus dem Hause Activision Blizzard würden zeigen, dass nicht mehr alles automatisch zu Gold werde, was Entwickler oder Management anfassen würden.Mische man hierzu noch die Enttäuschung der Diablo-Community nach der Ankündigung des Mobile-Games "Diablo: Immortal", großangelegte Entlassungswellen und einen Sexismus-Skandal, der unerwartete Folgen auf das operative Geschäft habe, bekomme man folgendes Ergebnis:DER AKTIONÄR habe, nachdem das Management mit Verschiebungen sowie Kommentaren zu schwieriger werdenden Neuanstellungen die operativen Folgen des Sexismus-Skandals offengelegt habe, die Reißleine gezogen. Die Activision Blizzard-Aktie verbleibe jedoch auf der Watchlist. Denn die populären Franchises besitzen noch immer Potenzial - und auch wenn es einige Fans nicht hören wollen - insbesondere im Mobile-Bereich, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie: