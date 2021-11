Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

61,42 EUR +0,87% (15.11.2021, 16:02)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

70,02 USD +0,47% (15.11.2021, 15:49)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (15.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Spieleherstellers Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Nach den Spieleverschiebungen und besorgniserregenden Aussagen des Managements sei nicht nur die Aktie von Activision Blizzard nach unten gerauscht. Nach unten sei es auch mit den Kurszielen der Analysten gegangen. Hier sei teils gnadenlos die Axt angesetzt worden, wie das Beispiel von Morgan Stanley zeige:Direkt nach dem Earnings-Call Anfang November hätten die Analysten von Morgan Stanley ihr Kursziel von 120 auf 65 Dollar zusammengestutzt. Die Aktie von Activision Blizzard habe nur deshalb kein "underweight"-Rating erhalten, da die Franchises des Spielekonzerns noch einiges wert seien, habe es in der Studie geheißen.Eine Vielzahl an Analysten sei gefolgt und das Konsensziel für die Gaming-Aktie sei von rund 111 Dollar auf aktuell 97,35 Dollar gefallen. Doch selbst dieses Ziel liefere noch immer ein Kurspotenzial von knapp 40 Prozent."Der Aktionär" sei dennoch der Meinung, dass aktuell keine gute Zeit zum Wiedereinstieg sei. Die Personalschwierigkeiten durch den Sexismus-Skandal scheinen noch nicht vollständig gelöst zu sein und die Stille rund um das neue "Call of Duty: Vanguard" verunsichere.Angesichts der Tatsache, dass mit "Overwatch 2" und "Diablo 4" gleich zwei große Releases im kommenden Geschäftsjahr keine Erlöse einfahren sollten, wirke diese Anpassung zu schwach. Alleine "Overwatch 1" habe ein Jahr nach seinem Release bereits über eine Milliarde Dollar umgesetzt und sei damit für rund ein Siebtel der Gesamtumsätze verantwortlich gewesen."Der Aktionär" rät, nachdem sich der Sexismus-Skandal stärker als erwartet auf die operativen Geschäfte auswirkt, auf Abstand zur Aktie von Activision Blizzard zu gehen, so Benedikt Kaufmann. Denn eine Lösung der Einstellungsproblematik sei nicht in Sicht - und damit auch keine schnelle Entwicklung von künftigen Gaming-Blockbustern. (Analyse vom 15.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link