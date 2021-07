Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (29.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Spieleherstellers Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Wie DER AKTIONÄR bereits berichtet habe, hätten Sexismus-Vorwürfe und die nach Meinungen vieler unangebrachte Reaktion des Managements, das Unternehmen massiv unter Druck versetzt. Am Dienstag habe der US-Titel innerhalb weniger Stunden fast zehn Prozent verloren und sei auf ein neues Jahrestief bei 81,72 Dollar gerutscht.Gründer und CEO Bobby Kotick habe sich am Dienstagabend in einem Brief an alle Mitarbeiter zu Wort gemeldet. Kotick habe die erste Reaktion des Unternehmens als "völlig unzureichend" betitelt. Er habe sich bei allen Betroffenen entschuldigt und Mitarbeitern geraten sich bezüglich weiterer Informationen an das Management zu wenden. Kotick habe zudem "Personalveränderungen" angekündigt.Anleger hätten positiv auf seine Worte reagiert und die Activision Blizzard-Aktie habe seitdem vier Prozentpunkte zugelegt.Der jüngste Abverkauf, die Vorwürfe und die Klage würden zwar dem Image des Unternehmens schaden, jedoch sei es unwahrscheinlich, dass dies einen großen Einfluss auf das operative Geschäft haben werde. Die Aktie sei zudem so günstig bewertet wie zuletzt im Dezember 2020 und die fundamentalen Zahlen im ersten Quartal dieses Jahres hätten bereits überzeugen können.Trotz des sehr starken vergangenen Corona-Jahres 2020, dass vor allem die Gaming-Industrie angefeuert habe, rechne Activision Blizzard auch im laufenden Geschäftsjahr mit einem Umsatzwachstum von 3,5 Prozent auf 8,37 Mrd. Dollar.Der Schock der letzten Tage sitze der Activision Blizzard-Aktie immer noch tief in den Knochen. Die klaren Worte des Gründers und CEO Bobby Kotick könnten Anleger jedoch hoffen lassen, dass die unternehmensinternen Probleme gelöst würden und eine gesunde Arbeitsatmosphäre wiederhergestellt werde.Anleger, die gerne günstig zuschlagen, können das momentane Tief als Einstieg nutzen, so Robin Balke von "Der Aktionär". Gesunde Wachstumsraten und erfolgversprechende Spiele in der Zukunft würden auf einen kräftigen Rebound hoffen lassen. Anleger sollten bei der Activision Blizzard-Aktie die Gewinne laufen lassen. Neueinstieg möglich! (Analyse vom 29.07.2021)