Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (19.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Am Donnerstag sei die Activision Blizzard-Aktie auf den höchsten Stand seit November 2018 gestiegen. Auch die Zahl der monatlich aktiven Online-Spieler für Games wie "World of Warcraft", "Overwatch" oder "Call of Duty: Warzone" erreiche laut einer aktuellen Umfrage Rekordhöhen. Letzteres Spiel sei erst Mitte März gestartet und habe bereits 50 Mio. Nutzer. Das sei aber noch nicht alles.Im Gespräch mit CNBC habe Activision Blizzard-CEO Bobby Kotick bestätigt, dass alle Videogames intensiver genutzt würden. Diese Aussage werde durch das Ergebnis einer globalen Umfrage der Marktforscher von Nielsen bestätigt. Demnach hätten 20% der Gamer angegeben, wegen COVID-19 generell mehr zu zocken. Öfter mit Freunden online würden sogar 29% spielen. 40% würden aktuell mehr Geld für digitale Game-Inhalte ausgeben. Dadurch würden die digitalen Umsätze steigen, mit denen Activision Blizzard bereits jetzt drei Viertel des Konzernumsatzes generiere, weiter. Vermehrt würden inaktive Spieler in die Games zurückkehren und ihre Spiel-Abos reaktivieren und es kämen neue Spieler dazu, so Kotick.Activision Blizzard sei mit gut 6,5 Mrd. USD im vergangenen Jahr immer noch der umsatz- und gewinnstärkste Spieleentwickler in den USA. Activision Blizzard habe mit "World of Warcraft" über 20 Jahre Erfahrung mit kostenpflichtigen Online-Games und richte neue Spiele wie Overwatch gezielt auf Onlineumsätze aus. Investierte Anleger könnten bei der Activision Blizzard-Aktie an Bord und bleiben den Stopp auf 47,50 Euro nachziehen, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.04.2020)Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:61,51 EUR -1,94% (17.04.2020, 22:26)