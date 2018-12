Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (17.12.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Über 40% Minus seit dem Allzeithoch - doch "Der Aktionär" lasse sich nicht abschrecken. Das Wertpapier sei auf diesem Niveau ein Kauf. Auch die Analysten würden in den letzten Wochen ihren Kurszielen größtenteils treu bleiben. Selbst diejenigen, die ihre Kursziele senken würden, würden weiterhin zum Kauf empfehlen.Von 31 Analysten, welche Activision Blizzard covern würden, würden 23 den Kauf empfehlen, 7 eine Halte-Position sehen und bloß einer rate zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 71,54 USD, was einem Ertragspotenzial von 49,8% entspreche.Während die meisten Analysten ihre Kursziele trotz des Abverkaufs beibehalten hätten, setze Laura Martin von Needham die Axt an. Von 90 auf 60 USD senke sie den Zielkurs. Die Analystin behalte dabei ihre Kaufempfehlung bei und weise auf die hervorragenden Marken, die Loyalität der "Super-Fans" sowie die junge Demographie der Zielgruppe hin. Hier sei ein Geschäftsmodell geschaffen worden, das auch in Zukunft weiterwachsen dürfte.Für Neueinsteiger ist es noch nicht zu spät, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Activision Blizzard-Aktienanalyse. (Analyse vom 17.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie: