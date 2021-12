Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

56,30 EUR -0,12% (22.12.2021, 12:51)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

63,59 USD +2,90% (21.12.2021, 22:00)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (22.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Spieleherstellers Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Während der Gesamtmarkt im Dezember geschwächelt habe, hätten die angeschlagenen Gaming-Aktien von Activision Blizzard und Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372) ordentlich zugelegt. Die relative Stärke der Aktien zeige, dass vor Weihnachten die Schnäppchenjäger zugreifen würden. Doch werde die Weihnachtszeit wirklich so rosig für die Gaming-Titel?Die Activision Blizzard-Aktie habe seit Anfang Dezember rund elf Prozent auf zuletzt 63,59 Dollar zugelegt. Damit sei das Niveau seit dem Abverkauf Anfang November beinahe wieder erreicht.DER AKTIONÄR führe die Käufe auf die günstige Bewertung der Aktie in Verbindung mit den namhaften Qualitäts-Marken wie "Diablo", "Overwatch" oder "Call of Duty" zurück. Bei einem 22er-KGV von 17 sei der Titel für langfristig orientierte Anleger in jedem Fall attraktiv.DER AKTIONÄR empfehle Anlegern jedoch vorerst abzuwarten, bis die internen Probleme des Gaming-Konzerns zumindest im Ansatz gelöst seien und die Zukunft von CEO Bobby Kotick absehbar sei. Kurzfristig laste noch ein zu hohes Risiko auf der Aktie.So habe "Battlefield 2042" mit einem massiven Spielerschwund zu kämpfen. Auf Steam seien die gleichzeitig spielenden Nutzer von 100.000 bis auf 17.000 hinab gefallen und EA habe nur einen Monat nach dem Release bereits ein erstes Gratis-Event gestartet. Es bleibe abzuwarten, ob die Entwickler hier das Ruder noch rumreißen könnten. Gleichzeitig bleibe fraglich, welchen Einfluss die Spiele-Abonnements auf die Verkaufszahlen hätten.Sicherlich könnte die relative Stärke von Activision Blizzard und Electronic Arts der Anfang eines neuen Aufwärtstrends sein. Von Aktienkäufen rate DER AKTIONÄR zu Beginn der Bodenbildung jedoch wegen der zu hohen Kurzfrist-Risiken ab. Langfristig würden beide Gaming-Konzerne aussichtsreich bleiben."Long Gaming" können Anleger nach der monatelangen Schwäche des Gaming-Gesamtmarktes allerdings gehen - dabei sollten sie die kurzfristigen Risiken aber streuen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.12.2021)