Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

55,92 EUR +1,19% (22.11.2021, 10:08)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

62,38 USD -0,46% (19.11.2021)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (22.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Spieleherstellers Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Der Sexismus-Skandal bei Activision Blizzard habe auch den CEO Bobby Kotick erfasst, was die Talfahrt der Gaming-Aktie noch einmal beschleunigt habe. Alleine in der vergangenen Handelswoche hätten die Anleger einen Kursverlust von über zehn Prozent verkraften müssen - und jetzt denke der CEO auch noch über seinen Rücktritt nach.Laut einem Bericht des Wall Street Journal habe Kotick am Freitag in einem Meeting mit seinen Geschäftsführern die Möglichkeit seines Rücktritts in den Raum gestellt, wenn die internen Probleme nicht schnell gelöst werden könnten.Kotick sehe sich aufgrund seines Umgangs mit den Sexismus-Vorwürfen der Kritik von Activision-Mitarbeitern, Investoren und Geschäftspartnern ausgesetzt. Einige Mitarbeiter und Investoren hätten bereits seinen Rücktritt gefordert, da er seit Längerem über die internen Vorgänge Bescheid gewusst haben solle, aber nicht gehandelt habe - ein Detail, das aktuell auch die US-Börsenaufsicht SEC interessiere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie: