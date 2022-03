Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Accenture.



Kurzprofil Accenture PLC:



Accenture PLC (ISIN: IE00B4BNMY34, WKN: A0YAQA, Ticker-Symbol: CSA, NYSE-Symbol: ACN) ist ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, das ein breites Portfolio von Dienstleistungen sowie digitale Expertise in den Bereichen Strategy & Consulting, Interactive, Technology und Operations anbietet. Accenture setzt die umfassende Erfahrung und die spezialisierten Fähigkeiten in mehr als 40 Branchen ein - gestützt auf das weltweit größte Netzwerk aus Centern für Advanced Technology und Intelligent Operations - und treibt kontinuierlich Innovationen voran, um die Leistungsfähigkeit der Kunden zu stärken und für ihr Geschäft nachhaltig Mehrwert zu schaffen. (17.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Accenture-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Consulting-Unternehmens Accenture PLC (ISIN: IE00B4BNMY34, WKN: A0YAQA, Ticker-Symbol: CSA, NYSE-Symbol: ACN) unter die Lupe.Das größte IT-Beratungsunternehmen der Welt Accenture habe heute seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert und sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn erneut die Erwartungen der Wall-Street-Analysten schlagen können. Zudem habe das irische Unternehmen mit einer Prognoseanhebung gepunktet.Accenture habe im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022 seine Erlöse um 24 Prozent auf 15 Milliarden Dollar gesteigert. Die Experten hätten lediglich 14,65 Milliarden Dollar auf ihren Zetteln stehen gehabt. Der Gewinn pro Aktie habe bei 2,54 Dollar (erwartet: 2,23 Dollar) gelegen. Die operative Marge habe sich auf ordentliche 14 Prozent belaufen.CEO Julie Sweet habe die anhaltend hohe Nachfrage nach den Dienstleistungen von Accenture hervorgehoben und darauf hingewiesen, dass das Unternehmen weitere Marktanteile hinzugewinne.Accenture hebe seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an und erwarte nun in lokaler Währung ein Plus von +24 bis +26 Prozent (vorher: 19 bis 22 Prozent). Der Gewinn pro Aktie solle nun bei 10,61 bis 10,81 Dollar (vorher: 10,32 bis 10,60 Dollar) und der Free Cashflow bei 8 bis 8,5 Milliarden Dollar (zuvor: 7,7 bis 8,2 Milliarden Dollar) liegen.Accenture bleibe sich treu und habe auch diesmal ein Rekordquartal gemeldet sowie seine Prognose angehoben. Offensichtlich bleibe die Nachfrage nach IT-Beratungsleistungen des Unternehmens ungebrochen hoch.Für den "Aktionär" ist das irische Unternehmen ein Basisinvestment im Bereich der IT-Dienstleister, so Emil Jusifov. (Analyse vom 17.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link