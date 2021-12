Börsenplätze Accenture-Aktie:



Accenture PLC (ISIN: IE00B4BNMY34, WKN: A0YAQA, Ticker-Symbol: CSA, NYSE-Symbol: ACN) ist ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, das ein breites Portfolio von Dienstleistungen sowie digitale Expertise in den Bereichen Strategy & Consulting, Interactive, Technology und Operations anbietet. Accenture setzt die umfassende Erfahrung und die spezialisierten Fähigkeiten in mehr als 40 Branchen ein - gestützt auf das weltweit größte Netzwerk aus Centern für Advanced Technology und Intelligent Operations - und treibt kontinuierlich Innovationen voran, um die Leistungsfähigkeit der Kunden zu stärken und für ihr Geschäft nachhaltig Mehrwert zu schaffen. (16.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Accenture-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Consulting-Unternehmens Accenture PLC (ISIN: IE00B4BNMY34, WKN: A0YAQA, Ticker-Symbol: CSA, NYSE-Symbol: ACN) unter die Lupe.Der größte Technologieberater der Welt Accenture habe heute seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert. Accenture habe die Erwartungen der Analysten geschlagen und seine Prognose erhöht. Die Aktie reagiere mit kräftigem Kurssprung und liege derzeit rund zehn Prozent im Plus.Accenture habe im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen Gewinn pro Aktie von 2,78 Dollar gemeldet. Die Wallstreet-Analysten hätten 2,64 Dollar auf ihren Zetteln stehen gehabt. Die Umsätze seien um 27 Prozent auf 15 Mrd. Dollar (erwartet: 14,2 Mrd. Dollar) gestiegen. Die Bookings seien um 30 Prozent auf 16,8 Mrd. Dollar geklettert.Besonders gut bei den Anlegern sei die Anhebung des Ausblicks gekommen. Accenture erwarte nun Umsatzzuwächse für das Fiskaljahr 2022 von 19 bis 22 Prozent (14,30 bis 14,75 Mrd. Dollar) in lokaler Währung. Zuvor habe Accenture Erlössteigerungen von 12 bis 15 Prozent prognostiziert. Auch beim EPS erwarte der Konzern nun mit 10,32 bis 10,60 Dollar deutlich mehr als zuvor (9,90 bis 10,18 Dollar je Aktie).Accenture sei aus Investorensicht eine der besten europäischen Aktien überhaupt. Die Franzosen würden über Jahre hinweg ein Rekordquartal nach dem anderen melden. In den letzten fünf Jahren habe die Aktie im Schnitt 26 Prozent zugelegt. Zudem habe Accenture in diesem Zeitraum über 28 Mrd. Dollar in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden an seine Anleger ausgeschüttet. Daher überrasche es, dass die Aktie bisher unter dem Radar vieler Anleger laufe. Seit der Empfehlung liege DER AKTIONÄR bereits 126 Prozent im Plus.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät bei der Accenture-Aktie die Gewinne laufen zu lassen! (Analyse vom 16.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link