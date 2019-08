Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,115 EUR -2,63% (12.08.2019, 12:39)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,116 EUR -2,96% (12.08.2019, 12:52)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (12.08.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Abschiedsgedanken: Bund lässt Commerzbank-Beteiligung prüfen - AktiennewsDie Bundesregierung will alle Möglichkeiten für einen Ausstieg des deutschen Staats aus der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) auslosten, so die Experten von "FONDS professionell".Dafür habe die Finanzagentur der Bundesrepublik Deutschland, die unter anderem für die Beteiligung an der Krisenbank verantwortlich sei, einen Beratungsauftrag ausgeschrieben, wie die "Börsen-Zeitung" berichte.Demnach sollten externe Berater die wirtschaftliche Lage der Commerzbank prüfen und beurteilen, welches Wertsteigerungspotenzial oder welche Wertverlustrisiken sich daraus ableiten würden. Am Ende solle eine Empfehlung stehen, wie die Regierung mit der Beteiligung strategisch umgehen solle. Denn ein Ausstieg mit Gewinn scheine für den Bund in weiter Ferne.Der deutsche Staat habe nach dem Kollaps der Investmentbank Lehman-Brothers ein Aktienpaket im Volumen von 5 Milliarden Euro an der strauchelnden Commerzbank erworben, was einem Anteil von 15 Prozent entspreche. Die als Stütze in der Krise gedachte Kurzfrist-Maßnahme habe sich jedoch zum Dauerzustand entwickelt. Aufgrund des gefallenen Aktienkurses sei die Beteiligung an dem zweitgrößten deutschen Geldhaus nunmehr nur noch eine Milliarde Euro wert.Das Institut selbst stehe vor der Frage, welche Strategie es verfolgen wolle, nachdem die von Finanzminisster Olaf Scholz angeregten Fusionsgespräche mit dem Branchenprimus Deutsche Bank im Frühjahr gescheitert seien. Commerzbank-Chef Martin Zielke feile an einer neuen Ausrichtung, die er im Herbst präsentieren möchte.Die vom Bund gesuchten Experten sollten zudem die "Realisierung von Wertpotenzialen durch Verkäufe von Teilen" beleuchten, heiße es in dem Papier. Sprich: Der Staat lasse prüfen, ob das Institut zerlegt werden solle. Die Commerzbank gebe derzeit bereits schrittweise den Bereich Equity Markets & Commodities (EMC), zu dem unter anderem das Geschäft mit börsengehandelten Indexfonds (ETFs) zähle, an die Société Générale ab.Die Nachricht über die Pläne des Bundes sei an der Börse nicht gut angekommen. Am Freitag sei das Commerzbank-Papier um 1,3 Prozent abgesackt. Im frühen Handel am Montag habe sich das Papier zunächst erholt, sei später aber wieder ins Minus gerutscht.