Euronext Paris-Aktienkurs Abivax-Aktie:

21,95 EUR -1,13% (25.06.2020, 09:56)



ISIN Abivax-Aktie:

FR0012333284



WKN Abivax-Aktie:

A14UQC



Ticker-Symbol Abivax-Aktie:

2X1



Euronext Paris-Ticker-Symbol Abivax-Aktie:

ABVX



Kurzprofil Abivax SA:



Abivax (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) mobilisiert das natürliche körpereigene Immunsystem zur Behandlung von Patienten mit viralen Infektionen, Autoimmunerkrankungen und Krebs. Abivax, mit Medikamenten in der klinischen Entwicklung, nutzt seine Technologieplattformen zur Identifizierung und Optimierung von antiviralen Wirkstoffkandidaten, um HIV-Infektionen zu heilen sowie chronisch entzündliche Darmerkrankungen und Leberkrebs zu behandeln. Abivax ist an der Euronext Paris, Eurolist (Compartment B) gelistet. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com. Twitter @ABIVAX. (25.06.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abivax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Abivax SA (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) unter die Lupe.Das Papier des europäischen Biotech-Unternehmens habe in den vergangenen Tagen weiter zulegen können. Beflügelt habe hier u.a. das Update zu den jüngsten klinischen und finanziellen Erfolgen und Entwicklungen im Rahmen der Hauptversammlung, die am 19. Juni stattgefunden habe. Erfreulich sei insbesondere, dass Abivax eine Phase-2b/3-Studie zu Corona auf Brasilien ausdehnen könne, wo die Zahl der Neuinfektionen immer noch rasch ansteige. Die dortigen Behörden hätten grünes Licht gegeben. Bisher hätten die Behörden in Frankreich, Deutschland, Italien und Großbritannien die Studie zugelassen. In Spanien solle die Zulassung bald erfolgen. Von der französischen Regierung würden die Corona-Forschungen von Abivax mit 36 Mio. Euro gefördert.Die Abivax-Aktie bleibe weiterhin sehr aussichtsreich, aber auch weiter hochspekulativ. Mit Stopp bei 14 Euro Gewinne laufen lassen, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.06.2020)Börsenplätze Abivax-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Abivax-Aktie:22,10 EUR -0,45% (25.06.2020, 09:59)