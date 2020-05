Börsenplätze Abivax-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Abivax-Aktie:

24,00 EUR +16,79% (25.05.2020, 20:33)



Euronext Paris-Aktienkurs Abivax-Aktie:

22,55 EUR +11,08% (25.05.2020, 17:39)



ISIN Abivax-Aktie:

FR0012333284



WKN Abivax-Aktie:

A14UQC



Ticker-Symbol Abivax-Aktie:

2X1



Euronext Paris-Ticker-Symbol Abivax-Aktie:

ABVX



Kurzprofil Abivax SA:



Abivax (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) mobilisiert das natürliche körpereigene Immunsystem zur Behandlung von Patienten mit viralen Infektionen, Autoimmunerkrankungen und Krebs. Abivax, mit Medikamenten in der klinischen Entwicklung, nutzt seine Technologieplattformen zur Identifizierung und Optimierung von antiviralen Wirkstoffkandidaten, um HIV-Infektionen zu heilen sowie chronisch entzündliche Darmerkrankungen und Leberkrebs zu behandeln. Abivax ist an der Euronext Paris, Eurolist (Compartment B) gelistet. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com. Twitter @ABIVAX. (25.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abivax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Abivax SA (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) unter die Lupe.Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) habe den Wirkstoff ABX464 zur klinischen Prüfung mit Covid-19-Patienten zugelassen. Das habe am Montag ein Behördensprecher bestätigt. Das mögliche Medikament werde von Abivax erprobt. Das BfArM habe derzeit nach eigenen Angaben 22 klinische Prüfungen im Kontext von Covid-19 genehmigt.Nach Angaben des französischen Biotech-Unternehmens gehe es um eine placebokontrollierte Studie zur frühzeitigen Behandlung von 1.034 älteren Covid-19-Patienten oder Hochrisikopatienten. Davon sollten 200 in Deutschland rekrutiert werden, habe das BfArM mitgeteilt. Die Studie solle ergründen, ob ABX464 die Vervielfältigung des Virus bei diesen Patienten unterbinden könne. Vor allem gehe es allerdings darum zu schauen, ob der Wirkstoff die oft beobachte Überreaktion des Immunsystems verhindern könne, die dann zu gefährlicher Atemnot führe.Für die Studie der Phase 2b/3 benötige man deshalb Patienten, denen es noch relativ gut gehe, da man andernfalls diesen Nachweis nicht erbringen könne, habe der deutsche Studienleiter Christoph Boesecke von der Uniklinik Bonn der Deutschen Presseagentur gesagt. Jeder Patient werde ca. vier Wochen behandelt und nehme in dieser Zeit eine Tablette am Tag ein. Obwohl die Prüfverfahren bei Corona/Coivid-19 derzeit schneller durchgewunken würden, werde es wohl bis nächstes Jahr dauern, ehe die Ergebnisse vorlägen, habe Boesecke gesagt.Die Abivax-Aktie könne zum Wochenauftakt kräftig zulegen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.05.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link