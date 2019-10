Euronext Paris-Aktienkurs Abivax-Aktie:

Kurzprofil Abivax SA:



Abivax (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) mobilisiert das natürliche körpereigene Immunsystem zur Behandlung von Patienten mit viralen Infektionen, Autoimmunerkrankungen und Krebs. Abivax, mit Medikamenten in der klinischen Entwicklung, nutzt seine Technologieplattformen zur Identifizierung und Optimierung von antiviralen Wirkstoffkandidaten, um HIV-Infektionen zu heilen sowie chronisch entzündliche Darmerkrankungen und Leberkrebs zu behandeln. Abivax ist an der Euronext Paris, Eurolist (Compartment B) gelistet. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com. Twitter @ABIVAX. (21.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abivax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Abivax SA (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) unter die Lupe.Das europäische Biotech-Unternehmen habe zum Wochenstart beeindruckende Studienergebnisse präsentiert. Veröffentlicht worden seien neue 12-Monats-Daten einer klinischen Phase-21-Erhaltungsstrudie mit dem Leitprodukt von Abivax, ABX464, zur Behandlung von Colitis ulcerosa. Drei Viertel der Patienten, die alle resistent gegen Immunmodulatoren, anti-TNF-alpha, Vedolizumab und/oder Steroide gewesen seien, hätten eine klinische Remission (Symptomfreiheit) erreicht, so Abivax in einer Mitteilung.Die Abivax-Aktie reagiere auf die starken Daten mit einem deutlichen Kurssprung. Gelinge nun auch der Sprung über das Julihoch 2019 bei 9,85 Euro, wäre der Weg frei in Richtung Maihoch bei 11 Euro. Die Abivax-Aktie sei hochspekulativ, könne das Unternehmen aber tatsächlich auch in den kommenden Studien überzeugen, sei das Potenzial enorm. Dann wäre die aktuelle Bewertung von gut 100 Mio. Euro klar zu niedrig, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.10.2019)Börsenplätze Abivax-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Abivax-Aktie:9,22 EUR +16,71% (21.10.2019, 14:28)