Börsenplätze Abivax-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Abivax-Aktie:

23,10 EUR +11,59% (02.07.2020, 13:24)



Euronext Paris-Aktienkurs Abivax-Aktie:

20,45 EUR -1,68% (01.07.2020)



ISIN Abivax-Aktie:

FR0012333284



WKN Abivax-Aktie:

A14UQC



Ticker-Symbol Abivax-Aktie:

2X1



Euronext Paris-Ticker-Symbol Abivax-Aktie:

ABVX



Kurzprofil Abivax SA:



Abivax (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) mobilisiert das natürliche körpereigene Immunsystem zur Behandlung von Patienten mit viralen Infektionen, Autoimmunerkrankungen und Krebs. Abivax, mit Medikamenten in der klinischen Entwicklung, nutzt seine Technologieplattformen zur Identifizierung und Optimierung von antiviralen Wirkstoffkandidaten, um HIV-Infektionen zu heilen sowie chronisch entzündliche Darmerkrankungen und Leberkrebs zu behandeln. Abivax ist an der Euronext Paris, Eurolist (Compartment B) gelistet. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com. Twitter @ABIVAX. (02.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abivax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Abivax SA (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) unter die Lupe.Die Aktie des europäischen Biotechnologie-Unternehmens Abivax habe am heutigen Donnerstag einen kräftigen Kurssprung hingelegt. Gegen Mittag notiere das Papier auf der Handelsplattform Tradegate gut zehn Prozent im Plus bei 22,70 Euro. Von den Anlegern sei positiv aufgenommen worden, dass das Unternehmen Fortschritte bei der Entwicklung eines möglichen Corona-Impfstoff-Kandidaten mache.Wie die Franzosen mitgeteilt hätten, sei der erste Patient in ihrer Phase-2b/3-Studie mit dem Wirkstoffkandidaten ABX464 an der Universitätsklinik in Nizza, Frankreich, (Centre Hospitalier Universitaire - CHU), behandelt worden. Die randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte miR-AGE-Studie untersuche die frühzeitige Behandlung (zum Zeitpunkt der Diagnose) von 1.034 älteren COVID-19-Patienten oder Hochrisikopatienten, so das Unternehmen. Hauptziel der Studie sie die Evaluierung des Potenzials von ABX464, die Virusreplikation bei diesen Patienten einzudämmen, sowie die schwere Entzündung zu verhindern, die zum akuten Atemnotsyndrom (ARDS) führe.Abivax habe bereits die Genehmigungen der Studie durch die Arzneimittelzulassungsbehörden in Frankreich, Deutschland sowie in Großbritannien, Italien und Brasilien erhalten und erwarte kurzfristig die Zulassung in Spanien und weiteren lateinamerikanischen Ländern mit hohen Infektionsraten, einschließlich Mexiko, Chile und Peru, heiße es in einer Mitteilung des Unternehmens."Der Aktionär" habe die Aktie von Abivax im März dieses Jahres bei 13,64 Euro zum Kauf empfohlen. Mittlerweile liege das Papier gut 66 Prozent im Plus. Die Aktie bleibe zwar hochspekulativ, aber gleichzeitig äußerst aussichtsreich. Dabeibleiben und Stopp leicht nachziehen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 02.07.2020)