Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2018 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,8 Millionen (2017: 10,7 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,3 Prozent. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2018 auf 236 Milliarden Euro (2017: 230 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 12,2 Milliarden Euro (2017: 11,5 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern wird sein automobiles Kerngeschäft neu ausrichten, u.a. mit fast 70 neuen E-Modellen bis zum Jahr 2028. Zudem stehen der Ausbau von Batterietechnologie und autonomes Fahren als neue Kernkompetenzen im Fokus. Parallel dazu wird als zweite Säule ein markenübergreifender Geschäftsbereich für intelligente Mobilitätslösungen aufgebaut.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 122 Fertigungsstätten. 664.496 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an.







Potsdam (www.aktiencheck.de) - Abgasskandal: Erster Prozess vor OLG Frankfurt am Main gegen VW für rightnow.eu - AktiennewsAm Mittwoch startete der erste Abgasskandal-Prozess des Verbraucherportals rightnow.eu vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main, so das Verbraucherportal rightnow.eu in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die zuständigen Richter machten bereits deutlich, dass wohl sie der Argumentation von rightnow.eu folgen werden und Käufer von manipulierten Fahrzeugen demnach Anspruch auf die Erstattung des vollen Kaufpreises ihres betroffenen Autos haben. Einen ähnlichen Fall konnten die Rechtsanwälte von rightnow.eu bereits im Juni vor dem OLG Koblenz (Urteil v. 12.06.2019, Az. 5 U 1318/18) gewinnen. Es war das deutschlandweit erste Abgasskandal-Urteil gegen VW vor einem Oberlandesgericht.Erster Frankfurter OLG-Prozess im AbgasskandalEs ist der erste Fall im Abgasskandal, den das Oberlandesgericht Frankfurt am Main gegen die Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) als Beklagte entscheidet. Zuvor hatte das Landgericht Darmstadt in dem Fall noch zugunsten der Volkswagen AG entschieden, weshalb rightnow.eu in Berufung ging. Konkret ging es um einen im Februar 2015 erworbenen AUDI Q5. Kurze Zeit nach dem Erwerb machte AUDI den Fahrzeughalter darauf aufmerksam, dass er sein Fahrzeug einem Software-Update unterziehen lassen müsse.Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main könnte es demnach als erwiesen ansehen, dass die Volkswagen AG massenhaft manipulierte Fahrzeugmotoren des Typs EA189 auf den Markt gebracht und in Millionen Fahrzeuge der Marken des Volkswagenkonzerns hat verbauen lassen. Dieses Verhalten sieht das Oberlandesgericht Frankfurt am Main als im besonderen Maße verwerflich und damit als sittenwidrig an. Ein abschließendes Urteil in dem Prozess wird am 2. Oktober erwartet.Es bleibt offen, ob die AUDI AG selbst haften mussOb neben der Volkswagen AG auch die AUDI AG, aufgrund der damaligen zahlreichen Verknüpfungen auf Vorstandsebene, für den entstandenen Schaden haften muss, wollte der das Oberlandesgericht Frankfurt hingegen noch nicht abschließend beantworten. Ende Juni kam an die Öffentlichkeit, dass AUDI im Abgasskandal wohl eine größere Rolle gespielt hat, als bisher angenommen. Demnach soll der Ingolstädter Autobauer manipulierte Motoren noch bis 2018 ausgeliefert haben."Wir helfen VW-Kunden dabei, schnell zu ihrem Anspruch zu kommen und das ohne, dass sie das unsichere Musterfeststellungsverfahren durchlaufen müssen", führt Alexander Voigt fort. "Dieses wird nach Expertenmeinung noch Jahre in Anspruch nehmen und hat einen ungewissen Ausgang. Sollten die Kläger letztlich Recht bekommen, müssten sie anschließend zudem erneut gegen VW vor Gericht ziehen, um ihre individuelle Entschädigung zu erhalten. Da bislang mehr als 400.000 VW-Kunden Teil dieses Verfahrens sind, würde die daraus resultierende Klagewelle die deutschen Gerichte komplett überfordern und den Prozess weiter in die Länge ziehen. Wir schaffen es aktuell hingegen, die Ansprüche unserer Mandanten gegenüber VW in durchschnittlich sechs bis acht Monaten durchzusetzen."Diese Rechte haben Abgasskandal-OpferVom Abgasskandal betroffene Fahrzeughalter können die Auszahlung des vollständigen Kaufpreises ihres Fahrzeuges bei dem jeweiligen Hersteller geltend machen und ihr Auto dafür zurückgeben. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, das Fahrzeug weiterzunutzen und einen Teil des Kaufpreises als Entschädigung zu erstreiten. Auf rightnow.eu können Autobesitzer ihren möglichen Anspruch kostenfrei prüfen lassen.rightnow.eu ist ein Angebot der Potsdamer Rechtsanwaltskanzlei Goldenstein & Partner. Diese kooperiert dabei mit dem deutschen Prozessfinanzierer ROLAND ProzessFinanz AG. Letzterer ermöglicht es VW-Kunden ohne Rechtschutzversicherung, risikofrei gegen den Konzern vorzugehen. Im Erfolgsfall sichert sich ROLAND dafür lediglich eine Provision in Höhe von 30 Prozent der durchgesetzten Entschädigungssumme.Über rightnow.eurightnow.eu ist ein Verbraucherportal, das sich auf die Durchsetzung von Entschädigungsforderungen von Abgasskandal-Opfern spezialisiert hat. Auf der Plattform können geschädigte Kunden deutscher Autobauer kostenfrei prüfen, ob sie Anspruch auf eine finanzielle Entschädigung haben und das Portal mit der Durchsetzung ihrer Rechte beauftragen. Rightnow wurde 2017 gegründet, hat seinen Sitz in Potsdam und beschäftigt derzeit 60 Mitarbeiter. Das Verbraucherportal ist ein Angebot der Potsdamer Rechtsanwaltskanzlei Goldenstein & Partner.