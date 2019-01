Hannover (www.aktiencheck.de) - Mit USD 54,63 pro Barrel ging die Nordseesorte Brent zum Schluss eines bewegten Jahres 2018 aus dem Handel und notierte damit, belastet durch Rohöl-Angebotsüberschüsse und Sorgen vor einem schwächeren Wirtschafts- und Ölnachfragewachstum, 18% niedriger als zu Jahresbeginn und 36% unter dem Höchststand aus Anfang Oktober, so die Analysten der NORD LB.Angebotsseitig unterstütze ein Rückgang der Anzahl aktiver Bohrtürme in den USA. Gemäß einer Reuters-Umfrage in der US-amerikanischen Öl- und Gasindustrie gehe die Mehrheit der Befragten von einem Rückgang der Investitionen in 2019 aus, womit das Wachstum der US-Ölförderung gebremst würde. Angebots- und Nachfrageaussichten zusammengenommen würden die Analysten der NORD LB den Ölmarkt in H1/2019 weitestgehend ausgeglichen erwarten. Eine hohe Förderdisziplin der OPEC+ Staaten vorausgesetzt, sollten anfängliche Lagerbestandsaufbauten einem leichten Angebotsdefizit in Q2 weichen. Entsprechend würden sie festere Preise oberhalb der Marke von USD 60 pro Barrel Brent erwarten. Sollte die OPEC+ ihre Förderbeschränkungen im Sommer auf das gesamte Jahr 2019 ausdehnen, dürfte die traditionell stärkere Nachfrage im H2 sowie eine steigende Nachfrage aus dem Schifffahrtssektor im Q4 für festere Preise sorgen.Auch in 2019 unterlägen die Ölpreise jedoch großen Auf- und Abwärtsrisiken. Allen voran sei hier die globale Konjunkturentwicklung zu nennen, aber auch die Förderpolitik und -disziplin der OPEC+, die Sanktionen gegen den Iran, die Preissensitivität der US-Schieferölproduktion, geopolitische Entwicklungen und zahlreiche weitere Faktoren würden zum Teil großes Preispotenzial bergen. (07.01.2019/ac/a/m)