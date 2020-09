NYSE-Aktienkurs Abbott Laboratories-Aktie:

104,70 USD +0,67% (11.09.2020, 22:10)



ISIN Abbott Laboratories-Aktie:

US0028241000



WKN Abbott Laboratories-Aktie:

850103



Ticker-Symbol Abbott Laboratories-Aktie:

ABL



NYSE-Symbol Abbott Laboratories-Aktie:

ABT



Kurzprofil Abbott Laboratories:



Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Symbol ABT) ist ein führendes Unternehmen, das auf dem Sektor der Gesundheitsfürsorge tätig ist. Als führender Hersteller von Pharmazie- und Nahrungsergänzungsprodukten sowie von Klinik- und Laborbedarf entdeckt, erforscht, produziert und vermarktet die Gesellschaft Produkte und Dienstleistungen, die den gesamten Gesundheitsbereich, angefangen bei der Prävention und Diagnose bis hin zur Behandlung, abdecken. (13.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abbott Laboratories-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Gesundheitskonzerns Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Symbol ABT) unter die Lupe.Ein Corona-Schnelltest für nur 5 USD habe die Abbott Laboratories-Aktie zwischenzeitlich auf ein neues Rekordhoch katapultiert. Mit dem Panbio Covid-19 Ag lanciere das US-Unternehmen nun einen vergleichbaren Schnelltest in Deutschland.Langfristig einfach top: Abbott Laboratories setze mit verschiedenen Corona-Tests neue Maßstäbe. Ohnehin bleibe der Diagnostik-Gigant für konservative Anleger mit Weitblick interessant, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.09.2020)Börsenplätze Abbott Laboratories-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Abbott Laboratories-Aktie:88,41 EUR +0,49% (11.09.2020, 22:26)