AbbVie Inc. (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Ticker-Symbol: 4AB, NYSE Ticker-Symbol: ABBV) ist ein Pharmaunternehmen mit Sitz in North Chicago im US-Bundesstaat Illinois, das sich v.a. auf Bereiche mit hohem medizinischem Bedarf konzentriert. Zu den wichtigsten Forschungsgebieten gehören Hepatitis C, Krebs, Immun-, Nieren- und Nervenerkrankungen sowie Frauengesundheit. Die erfolgreichsten bereits erhältlichen Produkte sind Humira, AndroGel, Lupron, Creon, Synthroid, Synagis, Kaletra und Norvir. Außerdem befinden sich über 20 weitere Medikamente in Phase II- oder Phase III-Stadien der Zulassung. Sie sollen die Therapie von Krankheiten wie Parkinson, Alzheimer Endometriose oder Schizophrenie unterstützen. Neben den USA unterhält der Pharmakonzern auch Forschungszentren in Deutschland und China und vertreibt seine Produkte weltweit. (16.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AbbVie-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Pharmakonzerns AbbVie Inc. (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Ticker-Symbol: 4AB, NYSE Ticker-Symbol: ABBV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Defensive Aktien wie die des Pharma-Riesen AbbVie seien in den letzten Wochen gefragt gewesen. Für das Unternehmen stehe indes ein wichtiges Event bevor, in Kürze werde die Vorlage von Daten zu einer neuen potenziellen Behandlungsmethode im Kampf gegen Zystische Fibrose (Mukoviszidose) erwartet. In diesem Bereich wolle es AbbVie mit dem Marktführer Vertex aufnehmen.Die Studiendaten dürften sowohl bei der Aktie von AbbVie als auch Vertex für Bewegung sorgen. Ein Erfolg wäre für den Pharma-Riesen enorm wichtig, um weitere Umsatzeinbußen beim Top-Seller Humira zu kompensieren. Denn der Patentschutz für den Antikörper laufe sukzessive aus.Trotz der Rally in den letzten Wochen werde die AbbVie-Aktie derzeit nur mit einem moderaten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11 für 2022 bewertet. Für eine Fortsetzung der dynamischen Aufwärtsbewegung müssten die Amerikaner allerdings schon richtig gute Daten vorlegen. Aus charttechnischer Sicht sei in jedem Fall eine Korrektur überfällig.Die "Aktionär"-Empfehlung aus Ausgabe 01/21 habe sich ausgehend vom Empfehlungskurs bei 84,50 Euro prächtig entwickelt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: