Börsenplätze AbbVie-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AbbVie-Aktie:

64,43 EUR -6,47% (25.06.2019, 13:56)



NYSE-Aktienkurs AbbVie-Aktie:

78,45 EUR -0,42% (24.06.2019)



ISIN AbbVie-Aktie:

US00287Y1091



WKN AbbVie-Aktie:

A1J84E



Ticker-Symbol AbbVie-Aktie Deutschland:

4AB



NYSE Ticker-Symbol AbbVie-Aktie:

ABBV



Kurzprofil AbbVie Inc.:



AbbVie Inc. (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Ticker-Symbol: 4AB, NYSE Ticker-Symbol: ABBV) ist ein Pharmaunternehmen mit Sitz in North Chicago im US-Bundesstaat Illinois, das sich v.a. auf Bereiche mit hohem medizinischem Bedarf konzentriert. Zu den wichtigsten Forschungsgebieten gehören Hepatitis C, Krebs, Immun-, Nieren- und Nervenerkrankungen sowie Frauengesundheit. Die erfolgreichsten bereits erhältlichen Produkte sind Humira, AndroGel, Lupron, Creon, Synthroid, Synagis, Kaletra und Norvir. Außerdem befinden sich über 20 weitere Medikamente in Phase II- oder Phase III-Stadien der Zulassung. Sie sollen die Therapie von Krankheiten wie Parkinson, Alzheimer Endometriose oder Schizophrenie unterstützen. Neben den USA unterhält der Pharmakonzern auch Forschungszentren in Deutschland und China und vertreibt seine Produkte weltweit. (25.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AbbVie-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Bernegg vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AbbVie Inc. (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Ticker-Symbol: 4AB, NYSE Ticker-Symbol: ABBV) unter die Lupe.Paukenschlag im Pharma-Sektor! Der auf Immunologie, Onkologie und Virologie spezialisierte Konzern AbbVie wolle den Botox-Hersteller Allergan übernehmen. Vor wenigen Stunden hätten die Konzerne mitgeteilt, dass der Deal ein Volumen von 63 Milliarden US-Dollar umfassen solle. Die Unternehmensführung von Allergan habe der Übernahme bereits zugestimmt.Breche man den Kaufpreis auf die Anteilsscheine von Allergan herunter, betrage das Gebot pro Aktie 188,24 US-Dollar und liege damit noch deutlich über dem aktuellen Kurs. Dieser befinde sich heute vorbörslich bereits 33 Prozent im Plus bei 172 US-Dollar.Für AbbVie sei es hingegen um rund fünf Prozent abwärts gegangen, was wohl dem hohen Kaufpreis geschuldet sei. Jedoch würde sich der US-Pharmakonzern durch die Übernahme eine starke Position im Markt für kosmetische Arzneimittel sichern.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link