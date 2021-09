Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: AbbVie.



Kurzprofil AbbVie Inc.:



AbbVie Inc. (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Ticker-Symbol: 4AB, NYSE Ticker-Symbol: ABBV) ist ein Pharmaunternehmen mit Sitz in North Chicago im US-Bundesstaat Illinois, das sich v.a. auf Bereiche mit hohem medizinischem Bedarf konzentriert. Zu den wichtigsten Forschungsgebieten gehören Hepatitis C, Krebs, Immun-, Nieren- und Nervenerkrankungen sowie Frauengesundheit. Die erfolgreichsten bereits erhältlichen Produkte sind Humira, AndroGel, Lupron, Creon, Synthroid, Synagis, Kaletra und Norvir. Außerdem befinden sich über 20 weitere Medikamente in Phase II- oder Phase III-Stadien der Zulassung. Sie sollen die Therapie von Krankheiten wie Parkinson, Alzheimer Endometriose oder Schizophrenie unterstützen. Neben den USA unterhält der Pharmakonzern auch Forschungszentren in Deutschland und China und vertreibt seine Produkte weltweit. (02.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AbbVie-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AbbVie Inc. (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Ticker-Symbol: 4AB, NYSE Ticker-Symbol: ABBV) unter die Lupe.Am Mittwoch sei die Aktie des Pharma-Riesen AbbVie ans Ende des S&P500 gerutscht und zwischenzeitlich zweistellig eingebrochen. Der Grund für den massiven Ausverkauf bei dem Blue Chip sei eine Warnung vonseiten der US-Gesundheitsbehörde FDA für JAK-Inhibitoren, zu denen auch der AbbVie-Hoffnungsträger Rinvoq zähle.Wie die Nachrichtenagentur "Reuters" berichte, habe die US-Arzneimittelbehörde Pfizer, Eli Lilly und Abbvie aufgefordert, Informationen über die Risiken schwerer Erkrankungen und Todesfälle bei der Verwendung ihrer Medikamente, die zu einer Klasse von Behandlungsverfahren gehören würden, die als JAK-Inhibitoren bekannt seien, aufzunehmen.Die Warnungen vom Mittwoch würden dem Vernehmen nach auf die Überprüfung des Arthritis-Medikaments Xeljanz von Pfizer durch die Behörde zurückgehen. Pfizer habe gemäß "Reuters" gesagt, dass die Aktualisierung wichtige Klarheit für Gesundheitsdienstleister über das Risiko-Nutzen-Profil von Xeljanz bringe.Während die Papiere von Eli Lilly und Pfizer nur moderate Abschläge verzeichnet hätten, sei die Aktie von Abbvie kräftig eingebrochen. Zum Handelsende habe ein Minus von gut sieben Prozent auf der Kurstafel gestanden. Schließlich sei Rinvoq eines der wichtigsten Medikamente des Pharma-Riesen, um wegbrechende Umsätze aufgrund von Patentausläufen beim Mega-Blockbuster Humira zu kompensieren.Wer investiert ist, bleibt dabei, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Interessierte Neueinsteiger sollten eine charttechnische Bodenbildung abwarten. (Analyse vom 02.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: