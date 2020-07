Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

15,74 EUR -0,25% (28.07.2020, 09:01)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (28.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Die Aareal-Bank-Aktie habe im Crash dieses Jahr kräftig nachgegeben. Wirklich aufholen können habe das Papier die Verluste bis jetzt leider nicht. Die Turnaround-Story habe an der Börse nicht verfangen, da die Anleger bei gewerblichen Immobilienfinanziern aufgrund der Coronakrise vorsichtig geworden seien. Zuletzt habe es außerdem ungünstige Äußerungen der EZB zur Dividendenpolitik bei Großbanken gegeben. Die EZB habe im Frühjahr die börsennotierten Institute aufgefordert, in der Krise auf Dividendenzahlungen zu verzichten. Dem sei auch die Aareal Bank nachgekommen. Nun solle das bis Herbst geplante Moratorium bis Januar 2021 verlängert werden. Für die Aareal Bank-Aktie als solider Dividendenzahler in den letzten Jahren wiege das schwer.Die 200-Tage-Linie bei 22,97 Euro habe die Notierung nach ihrem Absturz um fast 60% im Frühjahr bisher nicht mehr erreicht. Im Juni sei ein Zwischenhoch bei rund 20 Euro gebildet worden, aber nun sei der Kurs unter die 50-Tage-Linie bei 17,35 Euro und die 100-Tage-Linie bei 16,63 Euro gerutscht. Der Stoppkurs des "Aktionärs" bei 16 Euro sei somit gerissen und die Aareal Bank-Aktie ausgestoppt worden. Anleger sollten sie verkaufen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:15,65 EUR -3,87% (28.07.2020, 17:35)