Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (01.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Aareal Bank habe wegen der Corona-Krise kräftig Feder gelassen. Zudem stehe nach wie vor eine Streichung der Dividende im Raum, was den Kurs zusätzlich belasten könnte. Die britische Investmentbank HSBC lasse sich davon allerdings nicht beirren.Im Gegenteil: Analyst Johannes Thormann spreche in einer aktuellen Studie eine neue Kaufempfehlung für die Aareal-Bank-Aktie aus und stufe sie von "hold" auf "buy" herauf. Das Kursziel sinke angesichts der jüngsten Kursverluste zwar von 32 auf 21 Euro, es signalisiere damit aber immer noch rund 40 Prozent Luft nach oben.Der Immobilienfinanzierer sei vom Ausverkauf im Zuge der Corona-Krise hart getroffen worden, doch so schlecht, wie es den Anschein habe, sei die Situation nicht, so der Analyst. Viel hänge ab von der Art der Immobilien, die finanziert würden. Hotels seien kurzfristig gewiss ein Risiko, größere Sorgen bereiteten ihm aber Einkaufsläden und Büros.Je länger der Shutdown der Wirtschaft im Kampf gegen Corona andauere, desto größer das Risiko von Kreditausfällen bei der Aareal Bank. Das Ausmaß sei derzeit noch nicht abzusehen. Nachdem die Aktie in den letzten Wochen um bis zu 60 Prozent eingebrochen sei, dürften diese Risiken aber zumindest teilweise bereits eingepreist sein.Ärger drohe indes an anderer Stelle: Für 2019 habe die Aareal Bank ihren Aktionären eigentlich eine Dividende von zwei Euro pro Aktie in Aussicht gestellt - was einer Dividendenrendite von rund 13 Prozent entspräche. Konjunktiv deshalb, weil die Ausschüttung inzwischen alles andere als sicher sei.Zahlreiche Banken wie Commerzbank, ING und SocGen seien der EZB-Empfehlung in dieser Woche bereits nachgekommen. Auch bei der Aareal Bank scheine es daher nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis die Dividende gestrichen werde. Nach den heftigen Kursverlusten wäre das für die Aktionäre ein weiterer Rückschlag."Der Aktionär" habe die Aktie der Aareal Bank in Ausgabe 13/2020 als spekulative Position in die Empfehlungsliste aufgenommen. Bislang lasse die Kurserholung allerdings auf sich warten. Eine Nullrunde bei der Dividende könnte die Aktie stattdessen zusätzlich unter Druck bringen.Investierte Anleger behalten daher den Stopp bei 12,00 Euro im Auge, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.04.2020)Mit Material von dpa-AFX