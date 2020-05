XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

14,46 EUR -1,23% (13.05.2020, 11:42)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (13.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).Das Zahlenwerk des Q1/2020 habe ergebnisseitig unterhalb der Analystenprognosen jedoch im Rahmen des Marktkonsenses gelegen. Grund für den Einbruch des Ergebnisses sei ein deutlicher Anstieg der Risikovorsorge gewesen. Im Rahmen der Quartalszahlen habe der Immobilienfinanzierer darauf verzichtet, einen Ausblick für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres zu geben. Zudem habe die Unternehmensführung mitgeteilt, dass entgegen der Ankündigung im Geschäftsjahres 2019 nun doch auf die Zahlung einer Dividende (alt: 2,00 Euro/Aktie) verzichtet werde, um das dadurch freigewordene Kapital in die Gewinnrücklagen zu stecken. Unter Berücksichtigung der Quartalszahlen sei dieser Schritt aus Sicht des Analysten nachvollziehbar, jedoch sei dies ein negatives Signal an die Investoren.Unter Berücksichtigung der Unternehmensentscheidungen reduziere Lennertz seine Prognosen (EPS 2020e: 1,50 (alt: 2,44) Euro; DPS: 1,20 (alt: 1,90) Euro; EPS 2021e: 2,07 (alt: 2,59) Euro; DPS: 1,50 (alt: 2,00) Euro) deutlich.Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Aareal Bank-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel werde von 16,50 Euro auf 15,50 Euro gesenkt. (Analyse vom 13.05.2020)Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:14,48 EUR -0,14% (13.05.2020, 11:44)